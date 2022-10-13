Sivasspor-Giresunspor maçının biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 17 Ekim Pazartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan Sivasspor - Giresunspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

Sivasspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

DG Sivasspor ile Giresunspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig 10. haftasında Sivasspor ile Giresunspor 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın biletleri ise satışa sunuldu.

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Sivasspor-Giresunspor maçı bilet fiyatları ne kadar?

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL