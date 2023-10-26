TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Teşkilat’ın yeni sezon oyuncu kadrosu araştırılıyor. Haziran ayında 79. bölümüyle sezon finali yapan dizinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı. 3. sezon Teşkilat dizisinde rol alan Deniz Baysal'ın ayrılmasının ardından Murat Yıldırım’ın yeni partneri belli oldu. Dizinin bu sezon başrolünde Murat Yıldırım ve Aybüke Pusat yer alacak. Teşkilat oyuncu kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.