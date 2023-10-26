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Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir?

Son Akşam Yemeği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan bir filmdir. Son Akşam Yemeği filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor. İşte Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu.

17:54 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:59 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Son Akşam Yemeği filmi

Son Akşam Yemeği filmi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir?

Son Akşam Yemeği filmi, Gazi Mustafa Kemal'in "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin artık ete kemiğe büründüğü 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.

Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve karekterleri

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.

Son Akşam Yemeği filmi karakterleri

Onur Tuna - Mustafa Kemal Atatürk

Pelin Akil - Latife Hanım

Engin Şenkan - Ahir

Azra Aksu - Elif

Necip Memili - Mahmut

Mustafa Kırantepe - Yakup

Yasemin Baştan - Azize

Nehir Gökdemir - Nigar

Aslı Tandoğan - Elif'in Annesi

Cemal Hünal - Komutan Wilson

Tuğba Daştan - Vecihe

Haydar Şahin - Yaver Muzaffer


#Son Akşam Yemeği
#Son Akşam Yemeği filmi
#Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu
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