Son Akşam Yemeği filmi
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.
Son Akşam Yemeği filmi konusu nedir?
Son Akşam Yemeği filmi, Gazi Mustafa Kemal'in "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin artık ete kemiğe büründüğü 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.
Son Akşam Yemeği oyuncu kadrosu ve karekterleri
Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.
Son Akşam Yemeği filmi karakterleri
Onur Tuna - Mustafa Kemal Atatürk
Pelin Akil - Latife Hanım
Engin Şenkan - Ahir
Azra Aksu - Elif
Necip Memili - Mahmut
Mustafa Kırantepe - Yakup
Yasemin Baştan - Azize
Nehir Gökdemir - Nigar
Aslı Tandoğan - Elif'in Annesi
Cemal Hünal - Komutan Wilson
Tuğba Daştan - Vecihe
Haydar Şahin - Yaver Muzaffer