Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Maskeler tamamen okullarda kalktı mı?

Salgın sonrası yaşanan olumlu gelişmeler maskelerin kaldırılmasına yönelik faaliyetlerin beklentisini doğurmuştu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, maskelere dair son dakika gelişmeler...

MASKELER TAMAMEN KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada:

"Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulama devam edecek."

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

"Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir."

BAKAN KOCA: OKULLARDA VE DİĞER KAPALI YERLERDE MASKE MECBURİYETİ KAKTI

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre;

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"

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MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulundu. Erdoğan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun sağlık kuruluşları haricinde kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşımada ise maske kullanımının devam edeceğini söyledi.

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