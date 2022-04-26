Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Maskeler tamamen okullarda kalktı mı?
ÖZGÜN HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Maskeler tamamen okullarda kalktı mı?

Uzun süredir merak edilen maskelerin tamamen ortadan kaldırılması mevzusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Otobüslerde, okullarda, uçakta, kısacası hayatımızın her alanında salgın sürecinde bizimle beraber olan maskelere tamamen veda mı ediyoruz? Maskeler okullarda kaldırılıyor mu? İşte, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: ​Maskeler tamamen okullarda kalktı mı?
Maskeler okullarda tamamen kalktı mı?

Salgın sonrası yaşanan olumlu gelişmeler maskelerin kaldırılmasına yönelik faaliyetlerin beklentisini doğurmuştu. Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. İşte, maskelere dair son dakika gelişmeler...

MASKELER TAMAMEN KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada:

"Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulama devam edecek."

OKULLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

  • "Okullarda acaba daha dikkatli olunabilir mi nasıl önlemler olabilir bunlar da muhtemelen çalışmaların konusu olacaktır. Yerli aşımız TURKOVAC'a da vatandaşların ilgisi fazla. Aşının ne kadar ilerlediği ile ilgili bir bilgilendirme söz konusu olabilir."

BAKAN KOCA: OKULLARDA VE DİĞER KAPALI YERLERDE MASKE MECBURİYETİ KAKTI

Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre;

"Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı 1.000'in altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2.604 olan vaka sayısından bu belli!"

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulundu. Erdoğan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun sağlık kuruluşları haricinde kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşımada ise maske kullanımının devam edeceğini söyledi.

KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları sorgulama ekranı
ÖZGÜN
KPSS 2022/7 tercih sonuçları açıklandı: Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları sorgulama ekranı

Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
ÖZGÜN
Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Okullarda maske mecburiyeti kalktı mı?

Okullarda maske
mecburiyeti kalktı mı?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Seni aldıracağım

'Seni aldıracağım'

​Trafik polisini önce tehdit etti sonra üzerine yürüdü.
CHPli Özgür Özelin tehdidine AK Partiden sert tepki: Ant olsun gerekli cevap mutlaka verilecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan Bozdağ'dan ABD'ye Osman Kavala yanıtı.

15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip.

​Kuzey Kore lideri Kim'den dünyayı endişelendiren nükleer mesajı.

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.

Bakan Varank, İMECE için tarih verdi.

​Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.