Ramazan bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Bayram ikramiyesi ile ilgili aramalar yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesi hakkında merak edilen soruların cevabı internette en çok araştırılanlar arasında. Bayram ikramiyesi alacak vatandaşlar, bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak araştırması yapıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağı açıklandı.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan'da ödeneceği kaydedildi.

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BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.