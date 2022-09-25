En son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 25 Eylül deprem listesi

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, pazar gününün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından her gün neredeyse irili ufaklı depremler meydana gelmekte. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından güncel 25 Eylül 2022 Pazar tarihli son depremler listesi yayınlandı. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi:

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bugün yaşanan sarsıntılara ilişkin bilgileri paylaştılar. İki kurumun aktardığı verilere göre bugün henüz şiddeti 3'ü aşan bir deprem meydana gelmedi.

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Akdeniz, Çankırı, Muğla, Elazığ, Çanakkale, Ege Denizi, Aydın, Bolu ve Marmara Denizi ise hafif çaplı sarsıntıların oluştuğu bölgeler oldular.

Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı kaç?

Meksika'nın Michoacan eyaletinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen ve başkent Mexico City'de de hissedilen depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Meksika'nın Michoacan eyaletinde meydana gelen ve Mexico City'de de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum'un raporuna göre Mexico City'de ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. Michoacan, Colima ve Jalisco'daki merkez üssü bölgesinde ise olumsuz durum yok" ifadelerini kullandı.

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24.1 kilometre derinlikte kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, başkent Mexico City'de Deprem alarmı çalmıştı.

Öte yandan Meksika'da Pazartesi günü kaydedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde de 2 kişi hayatını kaybetmişti.

2022.09.25 09:44:48 36.9910 29.6615 5.0 COBANISA-FETHIYE (MUGLA)

2022.09.25 09:42:54 37.9965 27.1773 1.6 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2022.09.25 09:39:27 39.5792 25.2833 11.7 EGE DENIZI

2022.09.25 09:22:40 39.2100 27.7042 1.7 DENIS-SOMA (MANISA)

2022.09.25 09:16:51 35.1035 33.2677 2.3 KIBRIS-LEFKOSA

2022.09.25 08:49:20 37.0783 28.3078 1.5 KUYUCAK-(MUGLA)

2022.09.25 08:28:38 40.8352 28.0527 2.1 MARMARA DENIZI

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2022.09.25 08:22:29 37.7435 27.2250 2.2 GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN)

2022.09.25 06:28:51 40.8328 31.8485 1.5 KUPLUCE-(BOLU)

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD son depremler listesi

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