İzmir Buca'da 4,9 büyüklüğünde deprem: Yaralı sayısı 3'e çıktı

İzmir'de merkez üssü Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında panik yaşayan 2 kişi yüksekten atlayarak yaralanırken, bir caminin minaresi yıkıldı. Bakan Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

4 KASIM İZMİR'DE DEPREM: YARALI SAYISI KAÇ?

AFAD verilerine göre, bugün saat 03.29 sıralarında merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde olmak üzere, Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa ve Aydın'ın ilçelerinde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Yerin 14.47 km altında meydana gelen depremde, Konak ilçesi Kubilay Mahallesi'nde bir caminin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. Öte yandan deprem sırasında, iki vatandaş yüksekten atlayarak yaralandı. Depremin ardından açıklamada bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kıymetli İzmirliler. Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak'ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

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DEPREMDE YIKILAN MİNARE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İzmirlileri gece yarısı uykusundan uyandıran 4.9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Sarsıntı nedeniyle Konak’taki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkılırken, yıkılan minare sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Buca ilçesinde saat 03.29’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14.7 kilometre derinliğinde oluştu. Gece yarısı meydana gelen deprem, İzmirlileri uykusundan uyandırdı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

31 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yaşanan depremin ardından hemen İzmir’e geldi. Soylu, “3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" sözlerine yer verdi.

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'BATI ANADOLU SON 10 YILDIR ÇOK GERGİN'

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Batı Anadolu son 10 yıldır çok gergin. Normalde Anadolu'da yüzde 52 ile en çok deprem beklediğimiz yer Kuzey Anadolu kırığıydı. Ancak son yıllarda Batı Anadolu'da gerginlik artışı söz konusu oldu. Kızıldeniz'in açılmasıyla Anadolu'nun bu gerginliği taşıyamaması sonucunda kırıklar oluşuyor. Onlardan bir tanesi Sisam depremi olarak 2020'de oldu. Şu anki deprem İzmir'de korktuğumuz İzmir kırığı üzerinde olmadı. Biz buna orta büyüklükte deprem diyoruz. Deprem yaklaşık 7 saniye sürdü. Kuşadası'nda beni uykudan uyandırdı. Melez ovasındaki yapılaşma hemen durdurulmalıdır. Bornova- Bayraklı ve Bornova kırığı etkisi altında olan Karşıyaka- Çiğli kesimleri İzmir'in tetikte olması gereken yerlerdir. Buradaki yapıların kentsel dönüşüm kavramı içinde hızlanarak iyileştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle Bayraklı ve Bornova Ovası'ndaki yapılaşma durdurulmalı. Öncelikli olarak buralar taşınmalı'' ifadelerini kullandı.(DHA)

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BAKAN SOYLU İZMİR'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı.

İzmir’de merkez üssü Buca ilçesinde 03.29 saatinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmirlilere 30 Ekim 2020 depremini hatırlatan depremde, Konak ilçesinde bulunan tarihi Selahattinoğlu Cami’nin minaresi büyük bir gürültüyle yıkıldı. İzmirli vatandaşlar sokağa dökülürken, 2 vatandaşın ise panikle balkondan atladığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da deprem haberinin ardından İzmir’e geldi. Bakan Soylu, havalimanına iniş yaptı. Bakan Soylu’nun ilk olarak yıkılan caminin olduğu bölgeye gideceği tahmin ediliyor. Bakan Soylu’nun yanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da bulundu.

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İZMİR DEPREMİNDE SON DURUM

İzmir’de 03.29’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Konak’ta minaresi yıkılan camide incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası İzmir’e geldi. Konak ilçesinde bulunan Selahattinoğlu Cami minaresinin yıkılması sebebiyle bölgeye gelen Bakan Soylu; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AFAD yetkilileri ile incelemelerde bulundu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Burada açıklama yapan Bakan Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Allah muhafaza böyle bir yapı stokunda İzmir’de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Daha büyük, içimizi acıtacak, ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. Bu açıdan buradaki yapı stokunu gördükten sonra bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber değerlendirme yapmak lazım" diye konuştu.

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İZMİR DEPREMİ YARALI SAYISINDA SON DURUM

Deprem hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Gece yarısı 03.29 civarında İzmir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmada 14.4 kilometre derinlikte meydana geldi. Gerek İzmir gerekse Ankara’daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptı. 3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" sözlerine yer verdi.

BAKAN KURUM'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin ''Ekiplerimiz şu ana kadar bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı.'' dedi

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İzmir'in Buca ilçesinde, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Kurum, "Güzel İzmir'imize geçmiş olsun. Ekiplerimiz şu ana kadar bir cami minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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