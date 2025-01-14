AFAD ve Kandilli tarafından vatandaşları bilgilendirmek adına hazırlanan son depremler listesinde sarsıntılar anlık olarak kayıt altına alınıyor. Deprem kuşağında yer almamız neticesinde zaman zaman hissedilen depremler de meydana gelebiliyor. Peki son olarak deprem hangi ilde kaydedildi? İşte 14 Ocak tarihli son depremler listesi.





SON DEPREMLER NEREDE OLDU?





AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre, bugün (14 Ocak) en son deprem Denizli Pamukkale'de saat 22.23'te meydana geldi. Denizli'deki deprem 2.0 büyüklüğünde gerçekleşti. Bir önceki deprem ise saat 22.09'da Yalova'da meydana gelmişti. Yalova'daki 2.4 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 10 kilometre altında gerçekleşti. İşte diğer illerdeki son depremler...









AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





2025-01-14 22:23:23 37.89056 29.24222 7.0 ML 2.0 Pamukkale (Denizli)

2025-01-14 22:09:04 40.65361 29.28444 10.42 ML 2.4 Merkez (Yalova)

2025-01-14 21:32:30 38.56028 28.22528 7.0 ML 1.8 Salihli (Manisa)

2025-01-14 21:16:16 38.51889 28.24167 7.07 ML 1.1 Salihli (Manisa)

2025-01-14 21:01:27 39.01833 27.92556 8.07 ML 1.5 Akhisar (Manisa)

2025-01-14 20:49:42 37.13889 28.85667 6.98 ML 1.6 Beyağaç (Denizli)

2025-01-14 20:43:06 38.52472 28.225 7.0 ML 1.0 Salihli (Manisa)

2025-01-14 20:34:23 36.56 29.31889 7.0 ML 1.0 Seydikemer (Muğla)

2025-01-14 20:19:58 36.59556 29.17333 10.97 ML 1.4 Fethiye (Muğla)

2025-01-14 20:15:16 39.68111 33.31917 7.0 ML 0.8 Bahşili (Kırıkkale)





DEPREM TÜRLERİ NELERDİR?





Üç çeşit kırık tipi bulunmaktadır. Bunlar; Eğim atımlı ters kırık, eğim atımlı normal kırık ve doğrultu atımlı kırıklardır. Yeryüzünde pek çok deprem eğim atımlı ve doğrultu atımlı faylardaki kırıklar sonucunda meydana gelmektedir.





ARTÇI DEPREM NEDİR?





Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.





ÇÖKÜNTÜ DEPREM NEDİR?





Yerin belirli derinliklerinde kaya tuzu, gips gibi kolay eriyen katmanların zamanla erimesiyle oluşan boşlukların çökmesiyle meydana gelen Deprem türüdür.





DEPREM FIRTINASI NEDİR?





Belirli bir bölgede meydana gelen depremler dizisidir. Artçı sarsıntılardan farkı tek bir depreme bağlı olmayışlarıdır. Esas depremden sonra ondan daha yüksek şiddette artçılar meydana gelmezken deprem fırtınalarında bu mümkündür. Deprem fırtınasına örnek olarak 2004 yılında Yellowstone Millî Parkında meydana gelen sismik aktiviteleri verebiliriz.



