Son dakika emekli haberleri: 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Bu sene emekli ikramiyeleri ne kadar?

2021 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar?

2021 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilir ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar soruları Ramazan ayına girmeden önce araştırılmaya başlandı. Son dakika emekli haberleri araması yapan vatandaşlar, ikramiye hakkında detayları merak ediyor. Bayram ikramiyesi Türkiye’de 2018 yılından beri ödeniyor. Her sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda milyonlarca emekli 1.000 lira bayram ikramiyesi aldı. Bu tutar için '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. 2021 emekli bayram ikramiyeleri için merak edilen tutar ve tarih bilgisi de aranmaya başladı. Peki, 2021 emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilir? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR? 2021 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

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Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.

Milyonlarca emekli gözünü Ramazan Bayramı ikramiyesine çevirirken; 1.000 liralık ödemeye '6 ayda bir enflasyon zammı yapılması' teklif edildi. Buna göre ikramiye bin 83 lira olacak.

2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs arasında ödenmesi bekleniyor.

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Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi 12-19 Temmuz arasında alınabilecek. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı duyuracak.

2018 yılında hayata geçirilen bayram ikramiyesi, emekliler için ek gelir oldu. Geçtiğimiz 3 yıl boyunca Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alan emekliler, gözünü bu yılın ödemelerine çevirdi.

Ramazan Bayramı ikramiyesi heyecanla beklenirken, tutarda artış talepleri gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği, "Nasıl maaşlara 6 ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa, ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" açıklaması yaptı.

Talep gerçekleşirse, ikramiye Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Geçtiğimiz Ocak'ta bir önceki 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti. Buna göre; ikramiye bin liradan bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak. Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere bin 83 lira ödenecek.

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Temmuz'da da bir önceki 6 aylık enflasyon oranında artış yapılarak Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. İkramiye artışından, kapsamdaki dul ve emekliler de yararlanacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENECEK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gördüğü için aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

MİKTAR MAAŞA GÖRE DEĞİŞECEK Mİ?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödenecek. Emekli ve maluller maaş tutarına bakılmasızın biner lira alacak. Diğer kesimlerin ise ikramiyesi hisse veya iş göremezlik derecesine göre değişecek. Ödemeden kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecek.

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EMEKLİNİN DUL VE YETİMLERİ DE ALACAK MI?

Vefat eden emeklilerin ikramiyeleri maaş alan dul ve yetimlerine ödenecek. Ödemeler maaş hisselerine göre yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alan bir eşe 750 lira ödenecek. Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alan kişiler de ikramiye alacak. Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o baz alınarak ödenecek. Çifte yerine yüksek orandan ödeme olacak. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik parası alanlar için bayram ikramiyesi de iş göremezlik oranına göre hesaplanacak. İş göremezlik oranı kaç ise ona göre ikramiye verilecek.

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İKRAMİYE MAAŞLA BİRLİKTE Mİ VERİLECEK?

Ödeme tarihleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak. Maaşlar tahsis numarasının son rakamına göre ödeniyor. İkramiyeler ya bu şekilde farklı günlerde ödenecek ya da aynı gün ödenecek. İlk ikramiye 14 Haziran arife gününden önce haziranın başında hesaplara geçecek. İkramiyeler emeklilerin maaş aldıkları bankalardaki hesaplarına yatırılacak.

İKRAMİYE BİR KERELİĞİNE Mİ VERİLECEK?

İkramiye düzenlemesinde 'her yıl' ifadesi bulunuyor. Bu yüzden bundan sonraki yıllarda da ikramiye ödemesi devam edecek. İkramiye tutarı yasa kapsamında bin lira olarak belirlendi. Ancak önümüzdeki yıllarda enflasyon oranında artışlar da gündeme gelecek ve zam yapılacak.

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