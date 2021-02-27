Emekli İkramiyesi Ne Kadar Alırım?

Emekli ikramiyesi emekli olan vatandaşlara yılda iki defa devlet tarafından verilen paradır.

Emeklilerin Bayram İkramiye Tarihleri Ne Zamandır?

Emekli bayram ikramiye zamanları devlet tarafından belirlenir. Emeklilere verilen ikramiye Ramazan bayramında 10 ile 12 Mayıs 2021 tarihleri arasında verilecek iken Kurban bayramı ikramiyeleri 17 ile 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında devlet tarafından verilir. 2021 yılı aynı zamanda promosyon yılı olarak belirlenmiştir. Üç yıllık taahhüt süresi dolan kişiler ve yeni emekli olan kişilerde promosyon alabileceklerdir.

Promosyon oranları maaşa göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak belirlenmiştir. SSK’ya sahip olan emeklilerin emekli ikramiyesi 17 ile 26 temmuz arasında yatırılırken bağkur’lu olan emeklilerin emekli ikramiyeleri 25 ile 28 temmuz arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Her ayın 1. ve 2. Gününde Ziraat bankasından emekli maaşı alan kişiler emekli ikramiyelerini 28 temmuzda alabilecekler.

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Emekli İkramiyesi Ne Kadardır?

Emekli ikramiyesi kamu çalışanlarına ve özel sektör çalışanlarına farklı şekilde verilir. Kamu çalışanları emekli ikramiyesi olarak para alırken özel sektörde çalışan kişiler kıdem tazminatı olarak alınır. Günümüzde emekli ikramiyesi olarak bayram ikramiyeleri de verilmeye başlanmıştır. 2021 yılı için Ramazan bayramında ve Kurban bayramında ödenmesi gereken miktar 1000 TL olarak belirlenmiştir. Emekli bayram ikramiyesi tüm emekli olan kişilere başvuru koşulu olmaksızın banka hesabına otomatik olarak devlet tarafından yatırılır.

Emekli İkramiyesi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Emekli ikramiyesi hesaplanmasında gelişen teknolojinin yeri çok önemlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu olan SGK emekli ikramiyesi hesaplanması için https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... internet adresine girilmelidir. Bu internet sitesinde gerekli olan bilgiler girildikten sonra sorgula butonunda emekli ikramiyesi hesaplanabilir. Özel sektör çalışanlarına emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı olarak hesaplanır. Öğretmenlerin emekli olmaları durumda emekli ikramiye miktarları hizmet verdikleri seneye göre değişiklik gösterir. Emekli öğretmenler emekli ikramiyesinde sadece bir kez alırlar. Emekli öğretmenlerin hizmet ettikleri yıllara göre aldıkları emekli ikramiyeleri şöyledir:

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• 25 yıl hizmet edenler için 99.440 TL

• 26 yıl hizmet edenler için 103.418 TL

• 27 yıl hizmet edenler için 107.395 TL

• 28 yıl hizmet edenler için 111.373 TL

• 29 yıl hizmet edenler için 115.350 TL

• 30 yıl hizmet edenler için 119.328 TL

• 31 yıl hizmet edenler için 123.306 TL

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• 32 yıl hizmet edenler için 131.261 TL

• 32 ile 40 yıl arası hizmet edenler için 127.283 TL ile 159.104 TL arasında değişiklik gösterir.

Emekli olan öğretmenler emekli ikramiyelerini internet üzerinden kolaylıkla öğrenebilir.

Memur Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Emekli memur ikramiyesi hesaplanması gelişen teknoloji ile kolaylıkla sağlanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) internet sayfası olan https://uyg.sgk.gov.tr/Ikramiy... internet sayfasına girilerek gerekli bilgiler doldurulur. Bu gerekli bilgiler şunlardır:

• Memuriyet Derecesi

• Memur Kademesi

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• Ek Göstergeler

• Makam, Temsil ve Görev Tazminat Göstergesi

İnternet sitesi üzerinden emekli ikramiyesi hesaplamak isteyen memurlar en az derece, kademe ve aylık tarihi alanlarını doldurmak zorundadır. Ardından Makam Temsil Görev Tazminat göstergesi olan kişilerin bunları da girmeleri gerekir. Bu internet sitesi üzerinden resmi herhangi bir emekli ikramiyesi işlemi yapılmaz sadece bilgi vermek amaçlı olan bir internet sitesidir.