Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası emekli maaşı zammıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.
Emekliye ne kadar ikramiye verilecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık.
5 bin lira emekli ikramiyesi kime var, kime yok?
Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.
Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek?
Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz''