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Emekliye Kasım ayının ilk yarısı itibariyle 5 bin lira ikramiye verilecek

Son dakika emekli maaş zammı haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası emekli maaşı zamlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu. Peki emekliye 5 bin TL ikramiye ne zaman verilecek? Çalışan emekliler ikramiye alacak mı?

08:59 . 10/10/2023 mardi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası emekli maaşı zammıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Emekliye ne kadar ikramiye verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyesine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık.

5 bin lira emekli ikramiyesi kime var, kime yok?

Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek?

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz''

Emekli zammı son durum
Emekli zammı son durum

Emekli maaşı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde. Türkiye'de emekli maaşlarına yapılan zamlar genellikle her yılın ilk ve ikinci yarısında memur maaş zammı müzakereleri ve enflasyon oranlarına bağlı olarak belirlenir. Emekli zammı, emeklilerin maaşlarına yapılan artıştır. Emekli zammı, enflasyon oranına göre belirlenir. Enflasyon oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketici fiyatlarındaki değişimi gösteren bir ölçüttür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kabine toplantısı sonrası emekli memurların maaşlarıyla ilgili bir müjde vereceklerini açıkladı. Peki hangi SSK, Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak? En son emekli zammı ile maaşlara ne kadar zam yapıldı? İşte 2024 emekli zammı son dakika haberleri.

#emekli ikramiyesi
#emekli zammı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Milyonlarca emekliye 5 Bin TL 100. yıl ikramiyesi! Ödeme tarihleri belli oldu