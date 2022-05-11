Özgün Esenyurtta sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs İSKİ arıza ve kesinti listesi
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Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs İSKİ arıza ve kesinti listesi

İstanbul Esenyurt'ta dün itibarıyla su kesintisi yaşanıyor. İSKİ 11 Mayıs 2022 su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sebebiyle dört ilçede su kesintisi yapılırken, birçok ilçede de şebeke hattı arızası nedeniyle su verilmiyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da sular ne zaman gelecek? İşte, detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Son dakika: Esenyurtta sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs İSKİ arıza ve kesinti listesi
​Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs İSKİ arıza ve kesinti listesi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde gerçekleşen su kesintisine karşın İSKİ'den açıklama geldi. Esenler'de sular ne zaman gelecek? İşte, detaylar.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İşte 11 Mayıs Çarşamba İstanbul su kesintisi yaşanan bölgeler ve çalışmaların tahmini biteceği tarih ve saat:

ARNAVUTKÖY

  • Etkilenen Mahalleler: Yassıören Mah,Ömerli Mah,Boğazköy İstiklal Mah,Hastane Mah
  • Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
  • Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
  • Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

AVCILAR

  • Etkilenen Mahalleler: Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah,Firuzköy Mah,Merkez Mah
  • Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
  • Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
  • Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BAŞAKŞEHİR

  • Etkilenen Mahalleler: ahçeşehir 2Kısım Mah,Bahçeşehir 1Kısım Mah
  • Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
  • Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
  • Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

BEYLİKDÜZÜ

  • Etkilenen Mahalleler: Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah
  • Arıza Sebebi: 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
  • Başlama Tarihi: 11.05.2022 04:55
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ESENYURT

  • Etkilenen Mahalleler: Turgut Özal Mah, Yenikent Mah, Yeşilkent Mah, Talatpaşa Mah, Saadetdere Mah, Selahaddin Eyyubi Mah, Süleymaniye Mah, Üçevler Mah, İncirtepe Mah, İnönü Mah, Örnek Mah, Yunus Emre Mah, Zafer Mah,Çınar Mah,Bağlarçeşme Mah, Esenkent Mah, Fatih Mah,Aşık Veysel Mah, Akevler Mah, Akşemseddin Mah,Ardıçlı Mah, Namık Kemal Mah, Orhan Gazi Mah,Pınar Mah, Mehterçeşme Mah, Güzelyurt Mah, Koza Mah, Mehmet Akif Ersoy Mah
  • Arıza Sebebi: Vantuz Arızası
  • Açıklama: Şahintepe İsale Hattında Vantuz Patlaması Sebebiyle Terfi Merkezi İşletme Dışı Kalmıştır.
  • Başlama Tarihi: 11.05.2022 08:03
  • Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 11.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11 Mayıs 2022 İSKİ arıza sorgulama

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