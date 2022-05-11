Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? İşte 11 Mayıs İSKİ arıza ve kesinti listesi İstanbul Esenyurt'ta dün itibarıyla su kesintisi yaşanıyor. İSKİ 11 Mayıs 2022 su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sebebiyle dört ilçede su kesintisi yapılırken, birçok ilçede de şebeke hattı arızası nedeniyle su verilmiyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar'da sular ne zaman gelecek? İşte, detaylar.

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