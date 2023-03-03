EYT Meclis'ten geçti ve yasalaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. İlk etapta 2 buçuk milyon çalışanın emekli olmasına imkan sağlayan EYT Resmi Gazete'de yayımlandı.

EYT RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EYT BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Tarkan Zengin, "İşverenlerin vakit kaybetmeden aylık talebinde bulunabilmeleri için çalışanların işten çıkışlarını yapmaları gerekir. İşverenler çıkışlarını bildirdikten sonra çalışanlar bu sefer e-Devlet üzerinden ya da kurumlara giderek o andan itibaren aylık bağlatma talebinde bulunabilirler" dedi.

Maaşlar, emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenmeye başlanacak. Emekliliğe hak kazananların aylıkları kesintisiz ödenecek.

Kıdem tazminatı ödemeleri de yapılacak. Ödemelerin zamanı, çalışanın işverenlerle yaptığı anlaşmaya göre değişecek.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

EYT'den faydalanacak olan vatandaşlar mart ayı içerisinde dilekçelerini verip, nisan ayında ilk Emekli maaşlarını alabilecek.











