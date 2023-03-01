EYT başvuru ekranı e-devlet, vatandaşların son günlerde yoğunlukla ziyaret ettiği internet sitesi oldu. EYT başvuru tarihiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 5 milyon kişiyi etkileyecek düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle başvuru süreci de başlayacak. EYT'de yaş sınırının kaldırıldığı daha önce açıklanmıştı. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başvurular e-Devlet ya da SGK kurumlarına müracaatla yapılabilecek.

EYT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

EYT başvuruları, yasanın Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesiyle birlikte başlaması bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

Koşulları yerine getirenler, Süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyenler emeklilik için başvuru dilekçesi verecek.

E-DEVLET İLE EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu için e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak. Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak. Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek. SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak. TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak. Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak. ‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli. Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

EYT YASALAŞTI MI?

TBMM Genel Kurulu'nda, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlara(EYT) ilişkin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı KHK'da Değişikliklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 395 oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis'te açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" dedi.







