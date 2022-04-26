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Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı! Erdoğan'dan maske kararı açıklaması

Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? sorusu bir süredir merak ediliyordu. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararların alınmasının sinyali verilmişti. Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin de yeni bir kararın alınması bekleniyordu. Buna göre maske zorunluluğu kalkacak mı? Maskeler tamamen kaldırıldı mı? Maskeler nerelerde kalktı? İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: Maske zorunluluğu tamamen kalktı!
Maske kalktı mı

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilim Kurulu arasındaki toplantıya çevrildi.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulundu. Erdoğan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun sağlık kuruluşları haricinde kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşımada ise maske kullanımının devam edeceğini söyledi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı
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