Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı! Erdoğan'dan maske kararı açıklaması Maske zorunluluğu kaldırıldı mı? sorusu bir süredir merak ediliyordu. Koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararların alınmasının sinyali verilmişti. Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin de yeni bir kararın alınması bekleniyordu. Buna göre maske zorunluluğu kalkacak mı? Maskeler tamamen kaldırıldı mı? Maskeler nerelerde kalktı? İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması...

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