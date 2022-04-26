Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı! Erdoğan'dan maske kararı açıklaması

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak gözler bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bilim Kurulu arasındaki toplantıya çevrildi.
MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Bilim Kurulu Üyeleriyle açıklamalarda bulundu. Erdoğan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun sağlık kuruluşları haricinde kaldırıldığını açıkladı. Toplu taşımada ise maske kullanımının devam edeceğini söyledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır."