|
Özgün

Meteoroloji hava durumu tahminlerini yayınladı: İstanbul ve pek çok ile çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 12 Aralık Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 56 ilde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. Marmara Bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 11-12 derecelerde ölçülüyor. Çarşamba günü ise sıcaklıkların 2-3 derece yükselmesi bekleniyor. İşte il il hava sıcaklıkları...

12:38 - 12/12/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak? 12 Aralık 2023 hava durumu

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir:
Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 15

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 19

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süper Kupa final maçı oynanacak mı? Ligler süresiz ertelendi