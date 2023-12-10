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Bolu'da lapa lapa kar yağıyor: Hava nasıl olacak?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği taktırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. İşte Bolu 5 günlük hava durumu raporu.

08:29 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bolu hava durumu
Bolu hava durumu
'da kar yağışı etkili oluyor. Otoyolun Cankurtaran mevkisinde sabah başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı güzergahta karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, trafik ve karayolları ekipleri sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışı konusunda uyardı.

Denetimlerini sürdüren ekipler, sürücüleri araçlarına kış lastiği taktırmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.

#bolu
#hava durumu
#Meteoroloji
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