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İstanbul'da bugün 19 Mayıs etkinliği kapsamında trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü' etkinlikleri gerçekleşecek. Bu etkinlik çerçevesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği bu konuda trafiğe kapalı güzergahları ve alternatif yolları duyurdu. İşte, İstanbul Valiliği'nin trafiğe kapalı olarak duyurduğu yollar ve alternatif güzergahlar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Son dakika: İstanbulda bugün 19 Mayıs etkinliği kapsamında trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul trafik

İstanbul'da bugün, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte, İstanbul Valiliği'nin trafiğe kapalı olarak duyurduğu yollar ve alternatif güzergahlar.

KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF YOLLAR ŞÖYLE;


İstanbul Valiliği yaptığı açıklamaya göre; "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

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Öğrenci grubunun geçişi sırasında kapatılacak yollar; Rıhtım Caddesi, (Atatürk Anıtı ile İskele Polis Merkezi girişi arasında kalan kısım) Rıhtım Sokak - Albay Faik Sözdener Caddesi, (Rıhtım Sokak kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi kesişimi arasında kalan kısım) Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu- General Asım Gündüz Caddesi, (Sakız Gülü Sokak kesişimi ile Kuşdili Caddesi kesişimi arasında kalan kısım)
Alternatif güzergâhlar; Mühürdar Caddesi, Moda Caddesi

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