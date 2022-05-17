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İSTANBUL

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 224 şüpheli için gözaltı kararı var

İstanbul merkezli 5 ilde çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeliyle belediye mühendislerinin de aralarında yer aldığı 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheliye Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından operasyon düzenlendi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika! CHPli Kadıköy Belediyesine rüşvet operasyonu: 224 şüpheli için gözaltı kararı var
Kadıköy Belediyesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta personeli ve belediye mühendisi olmak üzere, 54'ü kamu görevlisi 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Antalya’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: Üç yaralı var
FOTOĞRAF 14
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Edinilen bilgiye göre olay saat 23.20 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi Kafeler Caddesi’nde yaşandı.
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İddiaya göre aralarında eski bir olaya dayalı husumet bulunan iki grup, bir gün önce yakın arkadaşları tarafından barıştırıldı. Bu gece bir kafede karşılaşan iki grup arasında iddiaya göre yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve sokağa taştı. Taraflar arasındaki kavgada muşta, tabanca ve sopa da kullanıldı.
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Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Sokakta devam eden kavgada M.C., R.F. ve yoldan geçen öğrenci B.U, yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
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Kurşunlardan birinin otomobile isabet ettiği görüldü. Yaralılardan birinin yerde kıyafetleri ve kol saatinin kaldığı gözlemledi. Polis şüphelilerin bıraktığı, iki tabanca, muşta ve sopayı delil olarak torbalara aldı.
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cadde trafiğe açıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu caddede başka öğrencilerin yaralanmaması ise şans olarak nitelendirildi. Polis, olay yerinden kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kafede oturan Adem K, silah sesleri üzerine dışarı çıktığını ve yaralanan bir kişinin yere düştüğünü belirterek, \"Hemen o çocuğa pansuman yaptım. Kasık bölgesinde 5 kurşun izi vardı. Silah sesleri geldi yedi el ateş edildi. Olay iki grup arasında yaşandı\" dedi.<br>Öte yanan yaşanan panik anları, olay yerinden kaçanlar ve 3 kişinin sopalı kavgası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerinden birinin hem sopayla saldırdığı hem de silah sıktığı anlar kameralarca kaydedildi.
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Antalya’da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada 3 yaralı, 3 gözaltı
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Antalya’da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada 3 yaralı, 3 gözaltı
Title
Antalya’da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada 3 yaralı, 3 gözaltı
Title
Antalya’da silahlı sopalı kavga, silahla ateş edilme anı kamerada 3 yaralı, 3 gözaltı
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Antalya’da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: Üç yaralı var
Antalya'da iki grup arasında bir kafede başlayan tartışma sokakta silahlı sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi silahla çeşitli yerlerinden yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.


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İki grup arasındasilahlı sopalı kavga

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Kadıköy Belediyesinerüşvet operasyonu

​224 şüpheli için gözaltı kararı var.
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