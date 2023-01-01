Menderes ilçesine bağlı Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. Helikopterdeki 3 kişi uzun süren arama sonucunda bulundu.
HELİKOPTER KAZASINDA BULUNUN 3 KİŞİNİN SON DURUMU NE?
İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale eden bir helikopter, su aldığı esnada Tahtalı Barajı'na düştü. Mürettebattan 1 kişiye sağ ulaşılırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kurtarılan personelin hayati tehlikesi yok." dedi. Menderes Belediyesi Başkanı Erkan Özkan ise, '3 mürettebatımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Mürettebatımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum.' açıklamasında bulundu.
NE OLMUŞTU?
Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale etmek için saat 23.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, su almaya çalıştığı sırada Tahtalı Barajı'na düşmüştü.
Öte yandan Menderes'teki orman yangını 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.