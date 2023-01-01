İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangınında alevlere müdahalede bulunan bir helikopter, su aldığı sırada Tahtalı Barajı'na düştü. Düşen helikopterden bir mürettebat yüzerek karaya çıkarken üç mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Yapılan aramalarda üç mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.