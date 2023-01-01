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Helikopter kazasında Tahtalı Barajı'na düşen üç mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangınında alevlere müdahalede bulunan bir helikopter, su aldığı sırada Tahtalı Barajı'na düştü. Düşen helikopterden bir mürettebat yüzerek karaya çıkarken üç mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sabahın erken saatlerinde yeniden başlatıldı. Yapılan aramalarda üç mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı.

12:05 . 18/09/2023 Pazartesi
DHA
Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki mürettabatı arama çalışmaları yeniden başladı.

Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki mürettabatı arama çalışmaları yeniden başladı.

Menderes'in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı.

Yangın söndürme helikopteri su alırken Tahtalı Barajı'na düştü

Saat 23.53'te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebat Mehmet Akif Tutuk'un olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı'na düştü. Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, tedavisi için hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün bölgede incelemelerde bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı

Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı. Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi.

Üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Kurtarma çalışmaları için Jandarma Arama Kurtarma biriminden 10 kişilik ekibin de bölgeye geldiği öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarında üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Menderes'teki orman yangını 9 uçak, 20 helikopter ile havadan 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer, 10 ilk müdahale yer ekibi, 500 personelle karadan yapılan çalışmalar sonucu 20 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



#İzmir
#Menderes
#Tahtalı Barajı
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