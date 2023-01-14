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Son dakika Kastamonu haberleri: D100’de otomobil su kanalına düştü: 4 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 55 DU 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak orta refüjdeki su kanalına düştü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Kastamonu haberleri: D100’de otomobil su kanalına düştü: 4 yaralı
Son dakika Kastamonu haberleri

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüjdeki su kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Ş.K. idaresindeki 55 DU 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak orta refüjdeki su kanalına düştü.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.K. ile aynı aileden R.K., A.K. ve M.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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