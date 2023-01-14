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Son dakika Kayseri haberleri: Toplu ulaşıma zam: Yol parası ne kadar oldu?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. UKOME’den yapılan açıklamaya göre, yenilenen ulaşım tarifesi 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca, ilçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulanmaya başlanacağı kaydedildi. Peki Kayseri’de yol parası ne kadar oldu? Tam bilet ve indirimli bilet ne kadar? İşte aylık abonman fiyatları ve soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Kayseri haberleri: Toplu ulaşıma zam: Yol parası ne kadar oldu?
Son dakika Kayseri haberleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

KAYSERİ'DE TAM BİLET, İNDİRİMLİ BİLET, AYLIK ABONMAN NE KADAR?

Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan işçilik, bakım, yedek parça gibi giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle güncellenen yeni tarifeye göre, tam bilet 8,50 TL, indirimli bilet ise 4,25TL olarak belirlendi.

Düzenleme ile birlikte aylık abonman kartların biniş sayısı 140 binişten 150 binişe çıkarılmış olup indirimli abonman 120 TL (aylık 150 biniş), tam abonman ise 360 TL ( aylık 150 biniş) olarak belirlendi. UKOME’den yapılan açıklamaya göre, yenilenen ulaşım tarifesi 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Ayrıca, ilçe toplu ulaşım tarifelerinin de yeniden belirlendiği ve yeni tarifenin 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren il genelinde uygulamaya başlanacağı kaydedildi.

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