Yunan basını duyurdu: Türkler Yunanistan'da harekete geçti

İkinci Dünya Savaşı döneminde On İki Ada İtalya'nın himayesindeydi. 13 Mayıs 1940'ta dönemin İtalyan Valisi, On İki Ada arasında yer alan Rodos'taki Türklere ait mülkleri kamulaştırdı.
1947'de On İki Ada, Paris Antlaşması ile Yunanistan'a bırakıldı.
5 MİLYON EURONUN ÜZERİNDE TAZMİNAT TALEBİ
Mülkleri kamulaştırılan Türkler, şimdi Yunan devletinden beş milyon euronun üzerinde tazminat talep ediyor.
TRT Haber'de yer alan habere göre; dört Türk, Rodos Asliye İdare Mahkemesi'ne atalarından kalma tapu ve belgelerle dava açtı. Dava, yanlış tebliğ gerekçesiyle reddedildi.
Ardından Türkler, yine Rodos Asliye İdare Mahkemesi ile Rodos Çok Üyeli Asliye Mahkemesi'nde iki ayrı dava açtı. Ancak Rodos Çok Üyeli Asliye Mahkemesi'nin nihai kararının beklenmesi gerekçesiyle Rodos Asliye İdare Mahkemesi davayı şimdilik durdurdu.
MİRAS TALEBİ ULUSLARARASI YARGIDA
Türkler, atalarından kalan mülklerdeki hak arayışını uluslararası yargıya taşıma hazırlığında.
100'den fazla Türk Sivil Toplum Kuruluşu, İstanköy ve Rodos'un bulunduğu On İki Ada ile Batı Trakya ve Girit olmak üzere Türklere ait olan mülklerde hak talebi için yasal bir kampanya başlattı.
Konunun Türk dernekleri aracılığıyla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İş Birliği Teşkilatı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınması planlanıyor.
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Ayasofya-i Kebir Camii, Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorluklarının izlerini taşıyan mimari ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra, yapısını oluşturan farklı tür ve kökendeki doğal taşlarla da büyük bir zenginliği barındırıyor.
İmparator Justinyanusun emriyle Doğu Roma İmparatorluğunun hakim olduğu Muğla, Kocaeli, Yunanistan, Tunus, Mısırdan Fransanın Pirene bölgesine kadar uzanan coğrafyalardan büyük zorluklarla getirilen doğal taşlar, yaklaşık 1500 yıllık tarihe ışık tutuyor.
Ayasofya-i Kebir Camii, İstanbulun fethinin ardından eklenen hünkar mahfili, mihrap, minber gibi ek yapılarda kullanılan zengin doğal taş çeşitliliğiyle de iki imparatorluğun mimari estetiğini bugüne taşıyor.
Ayasofya bir güç gösterisiİstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Angı, uzun bir zamandır kapsamlı bir şekilde analiz ettiği Ayasofya-i Kebir Camiinin doğal taşlarının, yapıya eşsiz bir mimari özellik kattığını söyledi.
Angı, Ayasofyanın Doğu Roma İmparatoru Justinyanusun emriyle 6. yüzyılda özel bir misyonla inşa edildiğini belirterek, Bu doğal taşların özellikle yapının inşa edildiği 6. yüzyılda Doğu Roma yani Bizansın hakim olduğu topraklardaki taş ocaklarından bizzat, şaşırtıcı lojistik destekle getirilip burada kullanıldığı biliniyor. Ayasofya, İmparator Justinyanus ve Bizansın gücünün simgesi olarak hakim oldukları tüm coğrafyalardan farklı renk ve türdeki doğal taşların getirilmesi, bunun bir göstergesi ve yansıması. Ayasofyada yapılan analizlerde yapı, kaplama ve bezeme taşı olarak 30dan fazla farklı tür ve kökende doğal taş kullanıldığını tespit ettik. dedi.
Ayasofyada kullanılan taşların dünyanın birçok bölgesinden izler taşıdığını belirten Angı, taşların bir kısmının skoutlosis ya da opus sectile denilen dönemin mimari estetiğini yansıtan tekniklerle döşendiğini anlattı.
Angı, Ayasofyanın ilk yapım döneminde Yunanistan ve adalarıyla, Mısır, Tunus ve Fransa gibi ülkelerden, Muğla, Kocaeli, Afyon, Denizli, Bilecik ve Marmara Adasından getirilen taşların kullanıldığını dile getirdi.
Osmanlı döneminde de zengin doğal taş kullanımı devam ediyorOsmanlı döneminde eklenen yapılarda da doğal taş kullanımına büyük özen gösterildiğine dikkati çeken Angı şöyle devam etti:
Yapıda Bizans İmparatorluğu döneminde kullanılan taşların Osmanlı İmparatorluğu döneminde hünkar mahfili, minber, mihrap, vaiz kürsüsü gibi yapılarda da kullanıldığını görüyoruz. Ayasofya o dönemde hem tarihi hem o dönemin mimarisiyle ve de kullanılan doğal taşların göstermiş olduğu gücün simgesiyle 1500 yıllık ayakta kalan nadide mimari başyapıtlardan birisi.
Angı, Bizans imparatorlarının taç giyme töreninin yapıldığı alan olarak bilinen Omphalionda da Mısır, Tunus, Yunanistanın Sparta bölgesi, Kocaeli Kutluca, Muğla Milas, Bilecik Vezirhan ve Seferihisar Antik Teos bölgesinden getirilen taşların opus sectile tekniğiyle döşendiğini kaydetti.
Mimar Sinana kadar Ayasofyaya benzeme cesareti bile görmeyizNişantaşı Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Bornovalı, Ayasofyada dünyanın birçok yerinden getirilen doğal taş kullanımını güç sembolü olarak nitelendirdi.
Bornovalı, Ayasofyanın Roma İmparatorluğu için o dönemde inşa edilen yapılardan daha farklı bir yerde olduğunun altını çizerek, İmparator Konstantinin hipodroma Mısırdan bir dikilitaş getirmesi de benzer bir nedenledir. Fakat Ayasofya tam bir kompozisyon. İmparatorluğun doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyinden taş getirmek bir güç sembolü. diye konuştu.
Sultan Abdülmecid olmasa günümüze gelemezdiAyasofyanın yapımı için bütün bir imparatorluk tecrübe ve gücünün kullanıldığını belirten Bornovalı şöyle devam etti:
Bütün Roma İmparatorluğu Justinyanus döneminde birleşerek 6. yüzyılda Ayasofyayı oluşturuyor ve ondan sonra Mimar Sinana kadar Ayasofyaya benzeme cesareti bile görmeyiz. Ayasofya insanın gözlerini öylesine kamaştırıyor ki her defasında başka bir şey öğreniyorsunuz. Bazen mimarisini, statiğini, bazen nasıl güzelleştirildiğini, bazen nasıl bir gücün inşa ettiğini, bazen de hangi güçlerin mücadele sahnesine fırsat kıldığını görüyoruz. Osmanlının teker teker her padişahı onu sahiplenmese bugüne gelemeyeceğini fark ediyorsunuz. Mimar Sinan olmasa, 2. Selim olmasa bugünlere gelemezdi, 1. Mahmut olmasa, onun vakfı olmasa bu güzellikler katılamazdı. Sultan Abdülmecid olmasa Fossatileri davet ettirip restore ettirmese, 1894 depreminden sonra büyük olasılıkla günümüze gelemezdi.
Dünya kültür mirasının en önemli yapılarından Ayasofya 'doğal taş müzesi' gibi
Dünya kültür mirasının en önemli yapılarından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, farklı ülkelerden getirilerek yapımında ve süslemelerinde kullanılan 30'dan fazla farklı tür ve kökenden taşla, "doğal taş müzesi"ni andırıyor.