EGM sorgulama ekranı ile: ÖGG Özel Güvenlik sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ÖGG sınav açıklaması ile sınava giren adaylar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. İşte, Mayıs ayında açıklanması beklenen ÖGG sınav sonuçları için EGM sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının 13 Mayıs tarihinde açıklanması planlanıyor.

Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecektir.

ÖGG SINAVINA KATILAN ADAYLARIN BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN;

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

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Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklardır.

ÖGG SINAV İTİRAZ TARİHİ

Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen vatandaşlar, Halk Bankası şubelerine sınav adı ve kimlik bilgileriyle birlikte 15 TL yatırmak zorundadır.

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