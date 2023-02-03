Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05’te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi’nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

OSMANİYE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Son dakika deprem haberi: AFAD, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.05'te meydana gelen deprem çevre illerden de hissedilirken depremin derinliği ise 7km olarak kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve AFAD Başkanı Yunus Sezer depremle ilgili açıklama yaptı. Depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtildi.





OSMANİYE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli Hemşehrilerim, Merkez Üssü Düziçi İlçemiz Yarbaşı Beldesinde 4.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yoktur. Takip ve taramalarımız devam etmektedir. Bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz bir sonraki paylaşımında ise "Düziçi İlçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden Ülkemizi korusun." dedi.







