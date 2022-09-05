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Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi! İşte yeni ismi...

Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi. Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının değiştirildiğini duyurdu. Peki, Silivri Cezaevi'nin yeni ismi ne oldu? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika: Silivri Cezaevinin ismi değişti mi? Silivri Cezaevinin yeni ismi ne oldu?
Silivri cezaevi yeni ismi

Türkiye’de bilinen en büyük cezaevi olan Silivri Cezaevi’nin ismi değiştirildi. İstanbul Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi’nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurması üzerine, cezaevinin yeni ismi belirlendi.

SİLİVRİ CEZAEVİ'NİN YENİ İSMİ NE OLDU?

Adalet Bakanlığı’na verilen dilekçenin dikkate alınarak işleme konulması üzerine, başvuruyu değerlendiren yetkililer cezaevinin ismini ’Marmara Cezaevi’ olarak değiştirilmesi kararını aldı.

SİLİVRİ CEZAEVİ NEREDE?

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsümüz 1.152.000 m² lik alan üzerinde konuşlandırılmış olup, Silivri İlçesine 12 km, İstanbul İline 70 km mesafede bulunmaktadır. İstanbul'un Silivri ilçesinde yer alan ve yapımı 2008 yılında tamamlanan cezaevidir.

SİLİVRİ CEZAEVİ HANGİ TİP CEZAEVİDİR?

8 tane L tipi kapalı, 1 tane T tipi kapalı ve 1 açık toplam 10[2] cezaevinden oluşan "Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü", Türkiye'nin en modern ve yüksek teknolojili, Avrupa'nın en büyük cezaevidir.

SİLİVRİ CEZAEVİNDE HANGİ SUÇLULAR YATAR?

L tipi cezaevlerinde yatan hükümlülerin çok kapsamlı suçlardan hüküm giydiği görülmektedir. Bu bağlamda terör örgütü üyeleri, terör suçlarından hüküm giyenler, cinayet suçluları, cinsel taciz ve tecavüz suçluları, bebek ve çocuk tacizcileri L tipi cezaevlerinde yatmaktadır.

Cezaevi tiplerine göre sınıflandırılan mahkumların F tipi cezaevinde yatması için terör, topluma karşı suçlar veya devlete karşı suçlardan bir tanesini işlemiş olması gerekir. Halk arasında siyasi suçlu olarak da kabul edilen kimseler F tipi cezaevlerinde yatar.

SİLİVRİ CEZAEVİ L TİPİ NE DEMEK?

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfza Kurumu Özellikleri; Bu ceza infaz kurumları; büyük kentlerdeki eski ceza infaz kurumlarının yerlerine ya da kapasite yetersizliğine çözüm amacıyla inşa edilen uluslararası standartlara uygun, kapalı ceza infaz kurumlarıdır.

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