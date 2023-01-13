Sözleşmeli öğretmen, sağlıkçı, imam, müezzin ne zaman kadroya geçecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Sözleşmeli öğretmen, memur, sağlıkçı, din görevlisi ne zaman kadroya alınacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

KİMLER KADROYA ALINACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanları kapsadığını belirtti.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA ALINMASI NE ZAMAN YASALAŞACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanları kapsadığını belirtti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Kamu personeline sözleşmeli olarak çalışanlar müracaat ettikleri halde atamaları gerçekleştirilecektir.

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Bugün kanun teklifini biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Cumhur İttifakı olarak genel taslağı kanun haline getirmek için görevi yerine getirmiş olduk. İlgili komisyonlara havale edilecek, komisyonlarda gündemi içinde takdiri önümüzdeki hafta bugünden itibaren 48 saat içinde görüşülmesi gerekiyor.

Pazartesi veya Salı günü önümüzdeki hafta bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz. Bu teklifin 458 bin kişiye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında düzenleme yapıyoruz. Bunu tamamen 657 sayılı kanunun 4B maddesine göre gerçekleştirmiş oluyoruz. Uzman çavuşlarla ilgili kanun var, o kanunla ilgili belli süre uzman çavuşluk yapanlar sınava tabi olmadan ilk başvurduğu kurumlarla ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanma düzenlemesi var, o düzenleme devam ediyor.

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BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMA DAHİL EDİLDİ

Belediyelerde çalışan sözleşmelilerde 3 yıl şartı aramadan kadroya geçecek. Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.