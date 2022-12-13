Son depremler | Çanakkale Biga'da, Osmaniye'de korkutan depremler!

Son Dakika haberine göre merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06:21'de meydana gelen depremin derinliği 12,12 kilometre olarak açıklandı. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇANAKKALE BİGA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Biga ilçesi merkezli olarak meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Çanakkale'de meydana gelen Deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili mesaj paylaşırken deprem etiketi Twitter gündeminde ilk sıraya yerleşti.

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OSMANİYE'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Kadirli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,93 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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