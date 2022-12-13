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Son depremler | Çanakkale Biga'da, Osmaniye'de korkutan depremler!

Son dakika haberi... AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi 13 Aralık son depremler listesi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DEPREMLER: 13 Aralık deprem oldu mu? Çanakkale, Osmaniyede kaç şiddetinde deprem oldu, Kandilli depremler listesi
Son depremler

Son Dakika haberine göre merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 06:21'de meydana gelen depremin derinliği 12,12 kilometre olarak açıklandı. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇANAKKALE BİGA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 06.21'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre yerin 12.12 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimiz Biga ilçesi merkezli olarak meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde alınan ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durum oluşmamıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL VE ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Çanakkale'de meydana gelen Deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili mesaj paylaşırken deprem etiketi Twitter gündeminde ilk sıraya yerleşti.

OSMANİYE'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Kadirli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,93 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

13 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler
Son depremler
Otomobilikiye bölündü

Otomobil
ikiye bölündü

​Bursa'daki feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Ulaşımdalodos engeli

Ulaşımda
lodos engeli

​Çok sayıda vapur seferinde iptaller yaşanıyor.
Valizlerinizi hazırlayın

​Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı.

101 kişi gözaltında: 808 milyon liraya el konuldu.

​Türkiye soğuk ve yağışlı hava dalgası altına girdi.

​Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar.

CEO Gürcan Karakaş tarih verdi.

Çanakkale'deki deprem üç ilde de hissedildi.

​Antalya'daki selde metrekareye 207 kg yağmur düştü.

​Kripto para borsalarını sarsan iflas.

​İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.

​Bankalara mevduatın yüzde 60'ını TL olarak tutma hedefi getirildi.

​Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar.

​Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı.

​Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi.

​Milyonlarca kişiyi Konya'da buluştu.

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