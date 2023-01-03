Sözleşmeli kadro düzenlemesinde maaş ve haklar neler?

Türkiye'de memur, Memur Emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zammı hak etmiş oldu.

3600 ek göstergeden yararlananların maaşları artacak mı?

3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamına girenlerin maaşlarında yaşanacak değişiklik ek olarak hesaplara yatacak. Hazırladığımız tablodaki maaşlar 3600 ek gösterge tutarı haricinde gerçekleşen tutarlardır. Ayrıca emekliye ayrılmak isteyen memurların, 3600 ek göstergenin 15 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek olmasından dolayı bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi vermeleri menfaatlerine olacaktır.

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Sözleşmeli kadro düzenlemesi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonları yakından ilgilendiren EYT düzenlemesini açıklamasıyla birlikte, Türkiye'nin en önemli konulardan biri tamamen gündemden çıkmış oldu.

EYT'den sonra gözler sözleşmeli personele kadro düzenlemesine çevrildi. Düzenlemede sona gelinmesiyle, kadro bekleyen binlerce memuru heyecan sardı. TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teklifin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Bakan Bilgin, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi bugün meclise intikal etti" dedi.

Sözleşmeli kadro detayları neler, kimler yararlanacak?

Sözleşmeliye kadro detayları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleşmeliye kadro detaylarını şu şekilde açıkladı; Bu çalışma ile 657 sayılı memur kanununu, sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik.

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Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacaktır. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak." açıklamasında bulundu. Türkiye'de 424 bin kişinin kadroya geçmesi beklenen bu düzenleme ile ilgili Erdoğan, "Hali hazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir.

Yeni statüye göre 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Kadro dışında kalanlar, sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacaktır. Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli kadro statüsünü sürdürülebilir bir hale getiriyoruz. Yaptığımız bu kamu personel reformunun, kadroya geçen 424 bin sözleşmeliye ve ailesine hayırlı olsun diliyorum." dedi.

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2022 yılı itibarı ile işçi maaşları, asgari ücrete gelen zamlarla birlikte artış göstermişti. Devlet dairelerinde çalışan kamu personeline yapılan % 30’luk zamdan sonra işçi maaşları da artmıştır. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda işçi statüsünde çalışan işçilerin 2022 yılında maaşları da yapılan zamlardan etkilenmiştir. 2022 yılı itibarı ile kamu işçisi maaşları 6 bin 429 TL’ye kadar yükselmişti.