Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasıyla ilgili tasarı yasalaşarak yürürlüğe girdi. Söz konusu yasada birçok unvan ve kurum yer alırken uzun süredir beklenen mahalli idareler de kadro çalışmasının içine dahil edilmiş oldu. Mahalli idarelerdeki kadro çalışması 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında tarif edilen sözleşmelileri kapsayacak.

HANGİ SÖZLEŞMELİ PERSONELLER KADROYA ALINDI?

Kanuna göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.

Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getirilecek.

Açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapan ve kanundaki genel şartları taşıyanlar, müracaat etmeleri halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak.

4 YIL SÜREYLE BAŞKA YERE ATANAMAYACAK

Mahalli idarelerde sözleşmeli personelin işe alınması, memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak ve KPSS ile alım yapılacak.4B kapsamındaki sözleşmeli personel ile kurumların özel mevzuat hükümleri kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelden memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların görev yerleri, söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla değiştirilebilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Memur kadrosuna geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak.







