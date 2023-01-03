Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sözleşmeliye Kadro Şöleni Programı’nda konuştu. Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadro beklentilerine cevap verdiklerinİ aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak." dedi.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinden kimler faydalanacak?

-Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.

-İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak.

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-Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

-Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, arazi tazminatı alma, yemek ücretinden faydalanma haklarına kavuşacaklar.

-Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde yıl sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak.

-Sözleşmesi feshedilen personelin doğum sonrası dönüşünde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.

-İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonunda görevlendirilmeme durumu ortana kalkacak.

-Yani aynı çatı altında beraber görev yaptığı kadrolu personel hangi imkanları kullanıyorsa, sözleşmeden gelen kardeşlerimizde aynı haklardan artık faydalanabilecek.