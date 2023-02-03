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Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Spor Toto 1. Lig’de 23. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Cumartesi, 5 Şubat Pazar ve 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

13:29 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Spor Toto 1. lig 23. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. lig 23. haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanacak Altay - Adanaspor maçı ile başlayacak. 4- 5-6 Şubat'ta gerçekleşecek maçların hakemleri açıklandı.

SPOR TOTO 1. LİG 23. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ BELLİ OLDU

4 Şubat Cumartesi

13.30 Erzurum FK - Tuzlaspor: Fatih Tokail

13.30 Bandırmaspor - Denizlispor: Ayberk Demirbaş

16.00 Boluspor - Pendikspor: Ali Yılmaz

19.00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Burak Olcar

5 Şubat Pazar

Manisa FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gençlerbirliği - Göztepe: Alpaslan Şen

19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç

6 Şubat Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Bodrumspor: Oğuzhan Aksu



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1 saat önce
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Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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