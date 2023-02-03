|
Spor Toto 1. lig 23. haftanın hakemleri
Spor Toto 1. Lig 23. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta heyecanı bugün oynanacak Altay - Adanaspor maçı ile başlayacak. 4- 5-6 Şubat'ta gerçekleşecek maçların hakemleri açıklandı.
13.30 Erzurum FK - Tuzlaspor: Fatih Tokail
13.30 Bandırmaspor - Denizlispor: Ayberk Demirbaş
16.00 Boluspor - Pendikspor: Ali Yılmaz
19.00 Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Burak Olcar
Manisa FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gençlerbirliği - Göztepe: Alpaslan Şen
19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü: Kutluhan Bilgiç
20.00 Eyüpspor - Bodrumspor: Oğuzhan Aksu