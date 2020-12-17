2020 yılının en iyi golü ödülü Tottenham'ın yıldızı Son'a verildi

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung-min Son, FIFA 2020 Puskas ödülünün sahibi oldu.
Güney Koreli futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de uzun süre unutulmayacak bir gole imza atmıştı.
Son, müthiş bir slalomla rakip kaleye toplu koşu gerçekleştirmiş ve müthiş bir gol atmıştı.
O gün stadyumda bulunanlar uzun süre bu golü ayakta alkışlamıştı.
İşte FIFA 2020 Puskas ödülünü alan gol;
The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020...
🔥 𝗛𝗘𝗨𝗡𝗚-𝗠𝗜𝗡 𝗦𝗢𝗡 🔥#FIFAFootballAwards ⚪️ #TheBest pic.twitter.com/3hOpgUSE9h
The 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗘𝗥 of the #Puskas Award 2020...
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