PREMİER LİG

2020 yılının en iyi golü ödülü Tottenham'ın yıldızı Son'a verildi

FIFA, 2020 yılının en iyilerini belirledi. 2020 yılına damga vuran gollerin belirlendiği organizasyonda ödülün sahibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Heung-Min Son

Heung-Min Son

Fotoğraf: JON SUPER

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung-min Son, FIFA 2020 Puskas ödülünün sahibi oldu.

Güney Koreli futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de uzun süre unutulmayacak bir gole imza atmıştı.

Son, müthiş bir slalomla rakip kaleye toplu koşu gerçekleştirmiş ve müthiş bir gol atmıştı.

O gün stadyumda bulunanlar uzun süre bu golü ayakta alkışlamıştı.

İşte FIFA 2020 Puskas ödülünü alan gol;

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