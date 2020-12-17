2020 yılının en iyi golü ödülü Tottenham'ın yıldızı Son'a verildi

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Heung-min Son, FIFA 2020 Puskas ödülünün sahibi oldu.

Güney Koreli futbolcu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de uzun süre unutulmayacak bir gole imza atmıştı.

Son, müthiş bir slalomla rakip kaleye toplu koşu gerçekleştirmiş ve müthiş bir gol atmıştı.

O gün stadyumda bulunanlar uzun süre bu golü ayakta alkışlamıştı.

İşte FIFA 2020 Puskas ödülünü alan gol;