Futbolun en büyük organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Üç ülke (Kanada, Meksika ve ABD) ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak finalle sona erecek.

A Milli Takımımız, bu akşam Kosova ile oynayacağı play-off finalini kazanması halinde D Grubu’nda (ABD, Paraguay ve Avustralya ile) turnuvaya katılacak ve ilk maçını 13 Haziran’da Avustralya’ya karşı yapacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseverin dört gözle beklediği 2026 Dünya Kupası, yeni kuralları, dev statları ve 48 takımlık formatıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.