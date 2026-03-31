A Milli Takımımız, 24 yıllık hasreti dindirmek için bu akşam Kosova karşısında "tamam mı devam mı" maçına çıkıyor. 48 takımın kupa hayaliyle yola çıkacağı 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçı, efsanevi bir stadyumda ve 2010’un unutulmaz randevusunun rövanşı tadında gerçekleşecek. Peki, 2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak? İşte maç tarihleri...
Futbolun en büyük organizasyonu 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. Üç ülke (Kanada, Meksika ve ABD) ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuva, 19 Temmuz 2026 Pazar günü New York/New Jersey’deki MetLife Stadyumu’nda oynanacak finalle sona erecek.
2026 Dünya Kupası ne zaman başlayacak?
Turnuva tarihinde ilk kez 48 takımın mücadele edeceği Dünya Kupası’nda toplam 104 maç oynanacak. Grup aşaması 11-27 Haziran arasında gerçekleşecek, ardından eleme turları başlayacak.
Önemli Tarihler
Grup aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Çeyrek final ve sonrası: Temmuz ortası
Final: 19 Temmuz 2026
A Milli Takımımız, bu akşam Kosova ile oynayacağı play-off finalini kazanması halinde D Grubu’nda (ABD, Paraguay ve Avustralya ile) turnuvaya katılacak ve ilk maçını 13 Haziran’da Avustralya’ya karşı yapacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseverin dört gözle beklediği 2026 Dünya Kupası, yeni kuralları, dev statları ve 48 takımlık formatıyla tarihe geçmeye hazırlanıyor.