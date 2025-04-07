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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçı için 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçı için 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı

10:447/04/2025, Pazartesi
IHA
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Sivas 4 Eylül Stadyumu
Sivas 4 Eylül Stadyumu

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Slovenya ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına Sivas’ta başladı. Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Sivasspor Kulübü, desteklerini saha dışına da taşıdı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta yarın saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Slovenya ile karşılaşacak. Milli heyecana ortak olan Sivasspor, Slovenya karşılaşması öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ay-yıldızlılara moral verdi. Takımın maçlarını oynadığı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun dış cephesine ’Hoş Geldiniz Bizim Çocuklar’ yazısı asıldı.


Türkiye - Slovenya müsabakasını futbolseverler ücretsiz olarak tribünden izleyebilecek.

#Sivas 4 Eylül Stadyumu
#A Milli Kadın Futbol Takımı
#Slovenya

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