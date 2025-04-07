A Milli Kadın Futbol Takımı'nın maçı için 4 Eylül Stadı ışıklandırıldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup’ta yarın saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Slovenya ile karşılaşacak. Milli heyecana ortak olan Sivasspor, Slovenya karşılaşması öncesi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ay-yıldızlılara moral verdi. Takımın maçlarını oynadığı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun dış cephesine ’Hoş Geldiniz Bizim Çocuklar’ yazısı asıldı.