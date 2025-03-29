A Milli Takım'ın ABD ile yapacağı özel maçın biletleri satışta

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Connecticut eyaletindeki East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak olan karşılaşmanın bilet satış organizasyonu ABD Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF sorumluluk kabul etmeyecek.