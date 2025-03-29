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A Milli Takım'ın ABD ile yapacağı özel maçın biletleri satışta

A Milli Takım'ın ABD ile yapacağı özel maçın biletleri satışta

13:2429/03/2025, Cumartesi
AA
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A Milli Takımı futbolcularının gol sevinci.
A Milli Takımı futbolcularının gol sevinci.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 7 Haziran Cumartesi günü kupanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacağı özel müsabakanın misafir takım tribün bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Connecticut eyaletindeki East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.40'ta başlayacak olan karşılaşmanın bilet satış organizasyonu ABD Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilmekte olup, yaşanabilecek olumsuz durumlarda TFF sorumluluk kabul etmeyecek.


Mücadeleyi misafir tribününden izlemek isteyen futbolseverler, biletleri ABD Futbol Federasyonunun resmi internet sitesi https://www.ussoccer.com/ üzerinden satın alabilecek. ABD dışındaki taraftarların ise bilet satın almak için tickets@ussoccer.org mail adresi üzerinden ABD Futbol Federasyonu yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerekecek.

#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#A Milli Futbol Takımı
#TFF

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