Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Adem Bona 'double-double'ı kaçırdı

11:1515/03/2026, Pazar
Sonraki haber
Adem Bona maçta 3 blok yaptı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın "double-double"a yaklaştığı maçta Brooklyn Nets'i 104-97 mağlup etti.

Play-off mücadelesi veren 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Nets karşısında Quentin Grimes'ın 28 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansının yardımıyla kazanarak sezonun 36. galibiyetini aldı.


Ev sahibi ekipte Justin Edwards 19 ve VJ Edgecombe 16 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, 1 top çalmayla tamamladı.


Bu sezon 50. mağlubiyetini yaşayan Nets'te ise Danny Wolf 15, Josh Minott 14 ve Ben Saraf 12 sayı attı.









#NBA
#Adem Bona
#Brooklyn Nets
#Philadelphia
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
