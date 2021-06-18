Adem Büyük Galatasaray'a dönebilir: Transfer için temas kuruldu Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Yeni Malatya'ya transfer olan Adem Büyük, yeniden sarı kırmızılı formayı giyebilir. Yabancı kuralının onaylanmasının ardından yerli futbolcu kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın eski futbolcusuyla yeniden anlaşmak istediği öğrenilirken bu transfer için başkan seçimlerinin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi 18 Haziran 2021, 17:47 Son Güncelleme: 18 Haziran 2021, 18:13 Yeni Şafak