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Adem Büyük Galatasaray'a dönebilir: Transfer için temas kuruldu

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Yeni Malatya'ya transfer olan Adem Büyük, yeniden sarı kırmızılı formayı giyebilir. Yabancı kuralının onaylanmasının ardından yerli futbolcu kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın eski futbolcusuyla yeniden anlaşmak istediği öğrenilirken bu transfer için başkan seçimlerinin sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Büyük Galatasaraya dönebilir: Transfer için temas kuruldu
Adem Büyük sezonu Yeni Malatyspor formasıyla tamamlamıştı.

Galatasaray, yeni yabancı kuralının onaylanmasının ardından yerli futbolcu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer sezonuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün imzalarıyla giren sarı kırmızılıların yeni hedefi Adem Büyük.

Eski oyuncusuyla yeniden anlaşmak isteyen Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcunun transferini Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki maçlar öncesinde bitirmesi bekleniyor.

Adem Büyük'ün geri dönüşünün başkanlık seçimlerinin bitiminden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

  • Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 34 maçta 17 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

Adem Büyük önceki günlerde Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Adem Büyük önceki günlerde Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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