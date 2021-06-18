Adem Büyük Galatasaray'a dönebilir: Transfer için temas kuruldu

Galatasaray, yeni yabancı kuralının onaylanmasının ardından yerli futbolcu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer sezonuna Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ün imzalarıyla giren sarı kırmızılıların yeni hedefi Adem Büyük.
Eski oyuncusuyla yeniden anlaşmak isteyen Galatasaray'ın 33 yaşındaki futbolcunun transferini Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki maçlar öncesinde bitirmesi bekleniyor.
Adem Büyük'ün geri dönüşünün başkanlık seçimlerinin bitiminden sonra netlik kazanacağı belirtildi.
- Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 34 maçta 17 gol attı 3 de asist yapma başarısı gösterdi.