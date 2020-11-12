SÜPER LİG

Ahmet Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması: İlk hak Trabzonspor'undur

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncuları Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönmesi halinde ilk hakkın bordo-mavili kulüpte olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth, Leipzig formasıyla çıktığı 7 maçta (313 dakika) skor katkısı yapamadı.

Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth, Leipzig formasıyla çıktığı 7 maçta (313 dakika) skor katkısı yapamadı.

Fotoğraf: PHIL NOBLE / Reuters

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin Sörloth'u ara transferde kadrolarına katmak istediklerine yönelik basında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübü'nündür" diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, bu hakkını kullandığı takdirde Sörloth, Trabzonspor Kulübü'nden başka hiçbir kulübe gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır" ifadesini kullandı.

"Sabırlı ve savaşçı bir futbolcudur"


Sörloth'un menajerinin ismi ve ülkesinin yanlış yazıldığını da dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti:

  • "Bu oyuncunun menajeri Norveçli Morten'dir. Sörloth, gittiği zaman belirli bir süre orada adaptasyon sorunu yaşayacağını biliyordu. 7-8 maç oynadı. Leipzig gibi takımda ilk 11 de hemen kendisine yer bulamadı diye dönüp başka bir takım arayışına girecek yapıda bir oyuncu değil. Sabırlı ve savaşçı bir futbolcudur. Belirli bir süre geçtikten sonra Yusuf Yazıcı gibi takımda kendisine yer bulacak olup adından söz ettirecektir. Sörloth, savaşçı bir yapıya sahip oyuncudur. Ben bu çıkan haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıttığına da inanmıyorum."

Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?
Orhan Ak neden teknik direktörlük görevini reddedip Trabzonspor'da yardımcı antrenör oldu?

Eddie Newton ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Süper Lig'in tecrübeli isimlerinden Abdullah Avcı ile 2 buçuk yıllık anlaşma sağladı.Bordo mavili kulüple çalışmalara başlayacak olan Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak ismi dikkati çekiyor. Uzun yıllardır Avcı'nın yardımcılığını üstlenen Ak, hem futbolcu izleme hem de taktik anlamda tecrübeli teknik adamın 'sağ kolu' pozisyonunda bulunuyor.Trabzonspor için teknik direktörlük görevini reddettiGeçtiğimiz günlerde adı Antalyaspor'la da anılan Abdullah Avcı, Akdeniz temsilcisinin teklifini reddetmiş, kırmızı beyazlılar bunun üzerine yardımcı antrenör Orhan Ak'a teknik direktörlük teklifi götürmüştü. 41 yaşındaki antrenör bu teklifi reddedip, Abdullah Avcı ile Trabzon'a gelerek bordo mavili kulübe imza attı.Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başladıAnne vasiyetiOrhan Ak'ın teknik direktörlük görevini reddederek Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapmasının arkasında ise duygusal bir hikaye var. Orhan Ak, 2 yıl önce kanser tedavisi gören Trabzon doğumlu annesi merhum Emine Ak'ı toprağa vermişti. Oran Ak'ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Emine hanım vefat etmeden önce oğlu Orhan'a Trabzonspor'da çalışmasını çok istediğini belirtmiş. 41 yaşındaki antrenör bu nedenle Antalyaspor'un kendisine yaptığı teknik direktörlük teklifini kabul etmedi ve bugün itibariyle Trabzonspor'da göreve başladı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Formula 1 pilotu Pierre Gasly 15 Temmuz Şehit...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.