Spor Ahmet Çalıkın babasının cenazedeki sözleri yürekleri dağladı
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Ahmet Çalık'ın babasının cenazedeki sözleri yürekleri dağladı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çalıkın babasının cenazedeki sözleri yürekleri dağladı
Ahmet Çalık'ın cenaze namazında sevenleri gözyaşı döktü.

Ankara'da trafik kazası geçiren Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, Elmadağ ilçesine getirildi.

Milli futbolcu için Elmadağ Sungur Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Çalık ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor ve Gençlerbirliği forması giyen futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı.

Çalık'ın tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Konyaspor ile Galatasaray formaları koyuldu.

  • "Nereye baksam onu görüyorum"
  • Cenaze namazı öncesi oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, "Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum" diyerek gözyaşı döktü. Ahmet Çalık'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından ilçedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yürek sızlatan detay
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Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yürek sızlatan detay

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı
SPOR
Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
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Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık son yolculuğuna uğurlandı
Trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çalık için Elmadağ Sungur Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. İttifak Holding Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör İlhan Palut, Çalık'ın takım arkadaşları, birlikte futbol oynadığı eski takım arkadaşları, çalıştığı teknik adamlar, Gençlerbirliği ve Hacettepe takımları ile spor camiasından çok sayıda isim de cenaze programında yer aldı.

Genç yaşta hayatını kaybeden futbolcunun ailesi ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Türk bayrağı ve Ahmet Çalık'ın oynadığı takımların forma ve atkıları, tabuta bırakıldı. Çalık'ın cenazesi daha sonra Elmadağ Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti. Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.


Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
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Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Konyasporlu 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Milli futbolcunun hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerindeki inceleme tamamlandı. Kazanın ardından aracın yaklaşık 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka kaldırıldı.

Türk futbolu yasta: Spor camiasının Ahmet Çalık paylaşımları
FOTOĞRAF 26
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun taziye mesajı.
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Konyaspor'un vefat eden futbolcusu Ahmet Çalık için yaptığı paylaşım.
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Beşiktaş kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Trabzonspor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Galatasaray kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Fenerbahçe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Adana Demirspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Alanyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Altay Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Antalyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Başakşehir kulübü kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Ç. Rizespor kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Gaziantep FK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Gençlerbirliği Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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GZT Giresunspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Göztepe kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Hatayspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Karagümrük SK Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Kasımpaşa kulübü Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Kayserispor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Sivasspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Yeni Malatyaspor Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Futbolcu Okay Yokuşlu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
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İrfan Can Kahveci eski takım arkadaşı Ahmet Çalık için başsağlığı mesajı yayınladı.
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Ahmet Çalık kulüpler sosyal medyadan taziye mesajları yayınladı.
Türk futbolu yasta: Spor camiasının Ahmet Çalık paylaşımları
Konyaspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Ahmet Çalık Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig kulüpleri başta olmak üzere spor camiasının tanınmış isimleri taziye mesajları yayınladı.


Nereye baksam onu görüyorum

'Nereye baksam
onu görüyorum'

Ahmet Çalık'ın babasının cenazedeki sözleri yürekleri dağladı.
İki yılda bu hale getirdiler

İki yılda bu hale getirdiler

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Dursun Özbek, vefat eden Ahmet Çalık hakkında konuştu.

Tadını bilmeden üretti.

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