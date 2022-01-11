Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı Konyaspor'un 28 yaşındaki başarılı futbolcusu Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Daha önce Çalık'ı, Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer eden dönemin başkanı Dursun Özbek, vefat eden futbolcu hakkında konuştu.

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