Spor Galatasarayın eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalıkın hayalini açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı

Konyaspor'un 28 yaşındaki başarılı futbolcusu Ahmet Çalık, bu sabah geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Daha önce Çalık'ı, Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer eden dönemin başkanı Dursun Özbek, vefat eden futbolcu hakkında konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın eski başkanı Dursun Özbek, Ahmet Çalıkın hayalini açıkladı
Ahmet Çalık bu sabah geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. 2020 yılında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dursun Özbek: Galatasaray'a kaptan olma hayaliyle gelmişti

2017 yılında Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık hakkında konuşan, dönemin başkanı Dursun Özbek, vefat eden futbolcunun hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

  • TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Özbek, "Çok beğendiğim bir futbolcuydu. İlhan Cavcav'la çok mücadele ettik, onu vermek istemedi. Sonrasında kadromuza kattık. O dönem İlhan ağabey ile görüştük, çok zor ikna oldu ve transfer gerçekleşti. Galatasaray'da kaptan olma hayaliyle gelmişti. Ama olmadı... Haberi alınca çok üzüldüm. Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti. Allah rahmet eylesin. Gençlerbirliği ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
SPOR
Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Konyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi
SPOR
Konyaspor'dan TFF'ye erteleme talebi

Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yürek sızlatan detay
SPOR
Ahmet Çalık'ın vefatıyla ilgili yürek sızlatan detay


Yılda 600 bin TL kazandı

Yılda 600 bin TL kazandı

Tadını bilmeden üretti.
Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazası kamerada.
İçişleri Bakanı Soylu: Karayılan senin canını alacağız bilesin

'Önümüzdeki <br>6-8 haftaya dikkat'

'Önümüzdeki
6-8 haftaya dikkat'

​DSÖ'den dikkat çeken Omicron açıklaması.

SGK'nin 2022'de geçerli olacak ödenek rakamları belirlendi.

​Kızlarını satıyor, kuru unla besleniyorlar.

Bir kentin 30 yıllık suyunu karşılayacak.

​Tüm dünya merakla bekliyor: Nasıl tamir edilecek?

'Maalesef yüz felci var, yüz sinirleri için yama planlıyoruz.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.