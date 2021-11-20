Beşiktaş kazanmayı unuttu

Süper Lig'in 13.haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Khouma Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.

Son 5 maç, 4 mağlubiyet

Alınan bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4'ünü kaybetti. Bu süreçte siyah-beyazlılar sadece Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Ayrıca Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmadan da sahadan hüsranla ayrıldı.

Siyah-beyazlıları 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor puanını 24'e yükseltti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Akdeniz ekibi deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

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Alanyaspor, büyüklere kaybetmiyor

Aytemiz Alanyaspor bu sezon 4 büyük takımla oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz temsilcisi bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Alanyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken; Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 ve Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de 2-1 yendi.