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Beşiktaş kazanmayı unuttu

Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Beşiktaş, son 5 lig maçında dördüncü mağlubiyetini aldı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmadan da sahadan hüsranla ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 13.haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Khouma Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.

Son 5 maç, 4 mağlubiyet

Alınan bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan 4'ünü kaybetti. Bu süreçte siyah-beyazlılar sadece Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Ayrıca Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmadan da sahadan hüsranla ayrıldı.

Siyah-beyazlıları 2-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor puanını 24'e yükseltti. Beşiktaş ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Akdeniz ekibi deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Alanyaspor, büyüklere kaybetmiyor

Aytemiz Alanyaspor bu sezon 4 büyük takımla oynadığı karşılaşmalarda yenilgi yüzü görmedi. Akdeniz temsilcisi bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu süreçte Alanyaspor, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken; Galatasaray'ı İstanbul'da 1-0 ve Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de 2-1 yendi.
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Kazanmayı unuttu

Kazanmayı unuttu

​Alanyaspor'a yenilen Beşiktaş, son 5 maçta dördüncü mağlubiyetini aldı.
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