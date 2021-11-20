Alanyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar: Top üst üste direkten döndü

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu oldu. Karşılaşma 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken, 55. dakikada ilginç bir pozisyon yaşandı.

Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş'in ceza sahasına içine gönderdiği pas, kaleye paralel bir şekilde gitti. Sağ çaprazda topla buluşan Babacar'ın şutunda meşin yuvarlak, önce üst direğe çaptı. Direkten yere vuran top, bir kez daha üst direğe çarptı ve kaleci Ersin'de kaldı.

Yaşanan bu pozisyon sonrasında Alanyasporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. İşte Babacar'ın üst üste 2 kez direkten dönen vuruşu;