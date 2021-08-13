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Alexander Sörloth'un transferi tamamlanmak üzere: 10 milyon Euro ödenecek

Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth, Alman ekibi Leipzig'ten ayrılmak üzere. Norveçli futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanacağı ve bonservisi için 10 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexander Sörloth transfer oldu mu: Sörloth hangi takıma transfer olacak?
Alexander Sörloth, Leipzig formasıyla beklentileri karşılayamamıştı.

Leipzig'te forma şansı bulmakta zorlanan Alexander Sörloth'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Türk takımlarının transfer gündemini meşgul eden yıldız forvetin gideceği takım netleşiyor.

Marsilya'nın transferi için girişimlerde bulunduğu futbolcunun bonservisi için 10 milyon euro ödeneceği belirtildi. Fransız basınındaki iddialara göre Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria'nın Sörloth'u önemli bir yatırım olarak gördüğü aktarıldı.

  • Sörloth'un transferinin gerçekleşmesi halinde Alman ekibi Leipzig'in sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.

Sörloth, Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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