Alexander Sörloth'un transferi tamamlanmak üzere: 10 milyon Euro ödenecek

Leipzig'te forma şansı bulmakta zorlanan Alexander Sörloth'un takımdan ayrılması bekleniyordu. Türk takımlarının transfer gündemini meşgul eden yıldız forvetin gideceği takım netleşiyor.
Marsilya'nın transferi için girişimlerde bulunduğu futbolcunun bonservisi için 10 milyon euro ödeneceği belirtildi. Fransız basınındaki iddialara göre Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria'nın Sörloth'u önemli bir yatırım olarak gördüğü aktarıldı.
- Sörloth'un transferinin gerçekleşmesi halinde Alman ekibi Leipzig'in sonraki satıştan pay alacağı da belirtildi.
Sörloth, Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.