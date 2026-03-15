Aliağa FK zirve ümidini sürdürdü

12:3115/03/2026, Pazar
DHA
Aliağa FK gelecek hafta deplasmanda 4 puana sahip düşme hattındaki Adanaspor'la oynayacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk adaylarından Aliağa Futbol evinde alt sıralarda yer alan Arnavutköy Belediyespor'u ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenerek zirve umutlarını sürdürdü.

Son 10 maçında 9'uncu galibiyetini elde eden sarı-siyahlılar, 59 puana yükseldi ve adını 2'nci sıraya yazdırdı. Lider Bursaspor'u 5 puan geriden takip eden Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin sonuna kadar yarışı sürdüreceklerini dile getirdi.

Oynanmamış 6 maç daha olduğunu dile getiren Polat, "Takımımız son haftalarda çok kritik puanları topladı. Yarışa ortağız, her maçımız final niteliği taşıyor" dedi.

