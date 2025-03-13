Alperen Şengün'den galibiyete 20 sayılık katkı

NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ekibi Timberwolves, oyuncusu Anthony Edwards'ın 29 sayı, 6 asistlik performansıyla kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti. Julius Randle, Minnessota'ya 25 sayılık katkı yaparken, ev sahibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in 34 sayıyla oynadı. Nuggets, 42 galibiyet, 24 yenilgi ile 3. sırada bulunurken, Timberwolves 38 galibiyet 29 yenilgi ile Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Phoenix Suns'ı 111-104 yendi. Ev sahibi Houston'da Jalen Green 29 sayı kaydederken, Alperen, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 7 asistlik katkı yaptı. Bradley Beal, konuk ekip Phoenix adına 25 sayı kaydetti. Houston 41 galibiyet ve 25 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunurken, Suns 30 galibiyet ve 36 mağlubiyet ile 11. sırada bulunuyor.