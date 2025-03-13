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Alperen Şengün'den galibiyete 20 sayılık katkı

Alperen Şengün'den galibiyete 20 sayılık katkı

10:5413/03/2025, Perşembe
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Alperen, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 7 asistlik katkı yaptı.
Alperen, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 7 asistlik katkı yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnessota Timberwolves, Denver Nuggets'ı 115-95 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Houston Rockets ise milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Phoenix Suns'ı 111-104 yendi.

NBA'de 9 maç yapıldı. Batı Konferansı ekibi Timberwolves, oyuncusu Anthony Edwards'ın 29 sayı, 6 asistlik performansıyla kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti. Julius Randle, Minnessota'ya 25 sayılık katkı yaparken, ev sahibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in 34 sayıyla oynadı. Nuggets, 42 galibiyet, 24 yenilgi ile 3. sırada bulunurken, Timberwolves 38 galibiyet 29 yenilgi ile Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunuyor.


Alperen Şengün'den 20 sayı 7 asist


Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Phoenix Suns'ı 111-104 yendi. Ev sahibi Houston'da Jalen Green 29 sayı kaydederken, Alperen, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 20 sayı, 7 asistlik katkı yaptı. Bradley Beal, konuk ekip Phoenix adına 25 sayı kaydetti. Houston 41 galibiyet ve 25 mağlubiyet ile Batı Konferansı'nda 5. sırada bulunurken, Suns 30 galibiyet ve 36 mağlubiyet ile 11. sırada bulunuyor.



Sonuçlar:


Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 118-105

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: 112-118

Atalanta Hawks-Charlotte Hornets: 123-110

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 126-116

Memphis Grizllies-Utah Jazz: 122-115

Houston Rockets-Phoenix Suns: 111-104

Miami Heat-Los Angeles Clippers: 104-119

Portland Trail Blazers-New York Knicks: 113-114 (Uzatmalarda)

Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves: 95-115

#Alperen Şengün
#Denver Nuggets
#Houston Rockets
#Minnessota Timberwolves
#Phoenix Suns

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