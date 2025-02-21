UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oldu. Brüksel'de oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve temsilcimiz son 16 turuna yükseldi.





Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Anderlecht'in golleri ise Lucas Vasquez'den (2) geldi.





Karşılaşmada sarı kart gören Osayi-Samuel ile Fred bir sonraki turda takımını yalnız bırakacak.





KURA ÇEKİMİ YARIN

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi. Temsilcimizin muhtemel rakibi yarın çekilecek kuranın ardından belli olacak. (Olympiakos veya Rangers)





OSAYİ'YE IRKÇI SALDIRI

7'nci dakikada ev sahibi tribünlerindeki Osayi-Samuel'e karşı ırkçı söylemlerin ardından mücadelenin hakemi takımları soyunma odasına gönderdi. Stadyumda anonslar yapıldı ve daha sonrasında karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

🚨 Belçikalı taraftarların ırkçı tavırları sonrasında çıkan olaylar! pic.twitter.com/Hpx5KkZvZu — SPOR (@yenisafakspor) February 20, 2025





Maçtan önemli dakikalar:

4' Savunmada Lucas Hey'in yaptığı pas hatasını değerlendiren Edin Dzeko ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye gönderdi. Golcü oyuncumuz yerden tek vuruş ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

19' Milan Skriniar geriye kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ya oynuyor. İrfan Can Eğribayat topu uzaklaştırmak isterken Luis Vazquez araya giriyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

26' Ceza yayına sokulan Theo Leoni doğrudan kalemizi düşünüyor ancak İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

55' Cesar Huerta'nın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Thorgan Hazard son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Luis Vazquez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.

63' Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Sebastian Szymanski ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Milan Skriniar kafa ile meşin yuvarlağı yakın direğe indirdi. Yusuf Akçiçek kafa vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-2.





ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

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UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI



