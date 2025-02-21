Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek attı. Anderlecht - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oldu. Brüksel'de oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve temsilcimiz son 16 turuna yükseldi.
Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Anderlecht'in golleri ise Lucas Vasquez'den (2) geldi.
Karşılaşmada sarı kart gören Osayi-Samuel ile Fred bir sonraki turda takımını yalnız bırakacak.
Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi. Temsilcimizin muhtemel rakibi yarın çekilecek kuranın ardından belli olacak. (Olympiakos veya Rangers)
7'nci dakikada ev sahibi tribünlerindeki Osayi-Samuel'e karşı ırkçı söylemlerin ardından mücadelenin hakemi takımları soyunma odasına gönderdi. Stadyumda anonslar yapıldı ve daha sonrasında karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
19' Milan Skriniar geriye kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ya oynuyor. İrfan Can Eğribayat topu uzaklaştırmak isterken Luis Vazquez araya giriyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
26' Ceza yayına sokulan Theo Leoni doğrudan kalemizi düşünüyor ancak İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
55' Cesar Huerta'nın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Thorgan Hazard son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Luis Vazquez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.
63' Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Sebastian Szymanski ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Milan Skriniar kafa ile meşin yuvarlağı yakın direğe indirdi. Yusuf Akçiçek kafa vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-2.