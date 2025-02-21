Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Belçika'dan turla döndü: Son 16'ya yükseldi

Fenerbahçe Belçika'dan turla döndü: Son 16'ya yükseldi

01:1321/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'nin gol sevinci.
Fenerbahçe'nin gol sevinci.

Fenerbahçe, 3-0'lık galibiyetin rövanşında Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek attı. Anderlecht - Fenerbahçe maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Anderlecht'e konuk oldu. Brüksel'de oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı ve temsilcimiz son 16 turuna yükseldi.


Fenerbahçe'nin gollerini 4. dakikada En-Nesyri ile 63. dakikada Yusuf Akçiçek kaydetti. Anderlecht'in golleri ise Lucas Vasquez'den (2) geldi.


Karşılaşmada sarı kart gören Osayi-Samuel ile Fred bir sonraki turda takımını yalnız bırakacak.


KURA ÇEKİMİ YARIN

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler son 16 turuna yükseldi. Temsilcimizin muhtemel rakibi yarın çekilecek kuranın ardından belli olacak. (Olympiakos veya Rangers)


OSAYİ'YE IRKÇI SALDIRI

7'nci dakikada ev sahibi tribünlerindeki Osayi-Samuel'e karşı ırkçı söylemlerin ardından mücadelenin hakemi takımları soyunma odasına gönderdi. Stadyumda anonslar yapıldı ve daha sonrasında karşılaşma kaldığı yerden devam etti.


Maçtan önemli dakikalar:
4'
Savunmada Lucas Hey'in yaptığı pas hatasını değerlendiren Edin Dzeko ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru hareketlenen Youssef En-Nesyri'ye gönderdi. Golcü oyuncumuz yerden tek vuruş ile meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

19' Milan Skriniar geriye kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ya oynuyor. İrfan Can Eğribayat topu uzaklaştırmak isterken Luis Vazquez araya giriyor ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

26' Ceza yayına sokulan Theo Leoni doğrudan kalemizi düşünüyor ancak İrfan Can Eğribayat sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

İKİNCİ YARI

55' Cesar Huerta'nın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Thorgan Hazard son çizgiye inmeden pasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Luis Vazquez yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.

63' Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Sebastian Szymanski ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen Milan Skriniar kafa ile meşin yuvarlağı yakın direğe indirdi. Yusuf Akçiçek kafa vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-2.


ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU


ANDERLECHT - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Anderlecht - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI

#Fenerbahçe
#Anderlecht
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ayın evreleri nelerdir? Google'dan 21 Şubat 2025 yarım ayın yükselişine özel doodle