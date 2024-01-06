Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Edin Visca kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, deplasmanda üst üste 3. galibiyetini aldı.

Puanını 33'e yükselten bordo-mavililer 3. sıradaki yerini korudu. Ankaragücü ise 20 puanla 12. sırada kaldı.

Trabzonspor önümüzdeki hafta sahasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.

74'üncü dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Visca topu Onuachu'ya bıraktı. Onuachu ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, Radakovic'e çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.