Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Edin Visca kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, deplasmanda üst üste 3. galibiyetini aldı.
Puanını 33'e yükselten bordo-mavililer 3. sıradaki yerini korudu. Ankaragücü ise 20 puanla 12. sırada kaldı.
Trabzonspor önümüzdeki hafta sahasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI
16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.
44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
İKİNCİ YARI
54'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Cephas'ın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
74'üncü dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Visca topu Onuachu'ya bıraktı. Onuachu ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, Radakovic'e çarpan top kornere çıktı.
86'ncı dakikada Bakasetas'ın kullandığı kornerde Enis Destan kafayı vurdu. Kaleci Bahadır son anda gole izin vermedi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.