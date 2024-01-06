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Spor

Fırtına Ankara'da esti: Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti |ÖZET

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Bordo-mavilileri galibiyeti getiren golü dakika (30') Edin Visca attı. Trabzonspor bu sonuçla birlikte deplasmandaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fırtına, puanını 33'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Ankaragücü - Trabzonspor maçının özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna göz atmak için haberimize bakabilirsiniz.

20:59 - 6/01/2024 السبت
Güncelleme: 21:17 - 6/01/2024 السبت
Yeni Şafak
Trabzonspor zorlu deplasmandan galibiyetle döndü.
Trabzonspor zorlu deplasmandan galibiyetle döndü.

Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.


Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 30. dakikada Edin Visca kaydetti. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, deplasmanda üst üste 3. galibiyetini aldı.


Puanını 33'e yükselten bordo-mavililer 3. sıradaki yerini korudu. Ankaragücü ise 20 puanla 12. sırada kaldı.


Trabzonspor önümüzdeki hafta sahasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.


ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU


ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada sağ çaprazdan rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Fountas'ın pasında altıpasta topla buluşan Eren Elmalı'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Macheda'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

30. dakikada konuk Trabzonspor öne geçti. Bakasetas'ın ceza sahası çizgisinin önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1.

44. dakikada Morutan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

İKİNCİ YARI

54'üncü dakikada topla ceza sahasına giren Cephas'ın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

74'üncü dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Visca topu Onuachu'ya bıraktı. Onuachu ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, Radakovic'e çarpan top kornere çıktı.

86'ncı dakikada Bakasetas'ın kullandığı kornerde Enis Destan kafayı vurdu. Kaleci Bahadır son anda gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.


ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Ankaragücü - Trabzonspor maçının özetini izlemek için

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG GOL KRALLIĞI

SÜPER LİG FİKSTÜR



#Trabzonspor
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