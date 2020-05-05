Ankaragücü'nde koronavirüs vakası: Testi pozitif çıktı

Ankara ekibinin dün Beştepe Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik heyet ve kulüp personeline yaptığı COVID-19 testlerinin sonucu bugün kulübe bildirildi. Yapılan bilgilendirmede, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcunun hastaneye yatırıldığı ve tedavisine başlandığı ifade edildi. Ankara ekibinin açıklaması şu şekilde;

"Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Covid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Covid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastahaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.TFF'nin takvimi onaylanırsa, ligler haziran ayının ortasında başlayacakTFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek.Bakan Kasapoğlu'ndan 'millileşme' vurgusuAlt lig kulüpleri kalan maçların tamamını oynamaya sıcak bakmıyorTFF 2’nci Lig ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2’nci ve 3’üncü Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.Volkan Can: Liglerin liderleri tescil edilsin, 2 ile 9. sıralar play-off oynasın2’nci ve 3'üncü liglerde kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini söyleyen Can, “Ligin 1’incileri tescil edilsin, liglerin 2’nci sırasıyla 9’uncu sırası arasındaki takımlar play-off oynasın. Bu play-off maçları da tek maç üzerinden oynansın Bu sezon düşme kalksın. Tüm maçların oynanması durumunda 300’den fazla maç oynanacak ve bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk. Federasyon başkanımız da toplantıdaydı. Nihai karar salı akşam (bugün) belli olacak. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir toplanıp bir karar verecekler” şeklinde konuştu."Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne alt liglerin uyma şansı yok" Federasyon tarafından açıklanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uyma şanslarının olmadığını da dile getiren Can, “Federasyon başkanımız bu maçların hepsini oynatma taraftarı. O, maçların oynanmasından yana. Hiç oynanmaması ile ilgili bir durum konuşulmadı. Süper Lig ile TFF 1’inci Ligi ayırın, bizleri oynatmayın. Çünkü federasyon tarafından açıklanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne 2’nci ve 3’üncü lig kulüplerinin uyma şansı yok. Statlarda soyunma odalarımız dar, küçük. Şartlar bize uymadığından dolayı 2’nci Lig’in ve 3’üncü Lig’in ayrılmasını istedik. Spor Toto gelirlerimiz için de artırılması talebinde bulunduk” dedi.TFF, futbola dönüş sürecini 4 evre olarak ele aldı ve birinci evrenin sonundan müsabakaların sonuna kadar koronavirüs testi olunacağını açıkladı pic.twitter.com/JKriL3OIlg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 1, 2020