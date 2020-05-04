Türk futbolunda sezonun kaderi belli oluyor

TFF ve Kulüpler Birliği heyetinin Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı, biteceği ve maçların hangi şartlarda, mekanlarda oynanacağına yönelik potansiyel bir takvim belirlenirken, bu takvimin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceğine yönelik son karar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerine göre verilecek.

TFF'nin takvimi onaylanırsa, ligler haziran ayının ortasında başlayacak

TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden olumlu yanıt alması halinde Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. Haziran ayının ortasında liglerin başlaması planlanırken, sadece hafta sonlarında maç oynayarak sezon temmuz ayının sonunda sona erecek. Sezon normal formatında (ev sahibi - deplasman) devam edecek ve kulüpler Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uygun hareket edecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan 'millileşme' vurgusu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ve Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ile Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, İstanbulspor Faaliyetleri A.Ş Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren, Keçiörengücü Spor Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Kahramanmaraşspor Kulübü Başkanı Fatih Ceylan, Erzin Spor Kulübü Başkanı Muzaffer Özbilen, Bayrampaşa Spor Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın’ın aralarında bulunduğu kulüp başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda Gençlik ve Spor Bakanlığı üst düzey yetkilileri de hazır bulundu."Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır"Toplantının açılışını yapan Kasapoğlu, millileşme vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı;"Sorunları net teşhis edeceğiz. Sorunların çözümü için de uzun vadeli düşüneceğiz. Daha önce yaptığımız hataları yapmayacağız. Üretim yapmadan tüketme anlayışını artık bir kenara bırakmamız gerekiyor. En önemli önceliğimizin üretmek olduğunu ortaya koyuyoruz. Sporda da millileşme bizim için önemli bir iddiadır. 2019 yılında her branşta sporcularımızın başarılarıyla gurur duyduk. Yarınlara çok güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. 'Nasıl daha fazla transfer yaparız' mantalitesindeki anlayışlar yerine bundan sonra 'maliyetleri nasıl düşürürüz ve altyapıdan nasıl futbolcu çıkarırız' düşüncesini öne çıkarmamız lazım."TFF, futbola dönüş sürecini 4 evre olarak ele aldı ve birinci evrenin sonundan müsabakaların sonuna kadar koronavirüs testi olunacağını açıkladı pic.twitter.com/JKriL3OIlg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 1 Mayıs 2020

Alt lig kulüpleri kalan maçların tamamını oynamaya sıcak bakmıyor

TFF 2’nci Lig ve 3’üncü Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can, alt lig kulüplerinin koronavirüs nedeniyle çok etkilendiğini ve 2’nci ve 3’üncü Lig’de kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini açıkladı.

Volkan Can: Liglerin liderleri tescil edilsin, 2 ile 9. sıralar play-off oynasın

2’nci ve 3'üncü liglerde kalan 6 haftanın tamamını oynamak istemediklerini söyleyen Can, “Ligin 1’incileri tescil edilsin, liglerin 2’nci sırasıyla 9’uncu sırası arasındaki takımlar play-off oynasın. Bu play-off maçları da tek maç üzerinden oynansın Bu sezon düşme kalksın. Tüm maçların oynanması durumunda 300’den fazla maç oynanacak ve bunun da insan sağlığına etki edeceğinden dolayı Bakanımıza böyle bir öneride bulunduk. Federasyon başkanımız da toplantıdaydı. Nihai karar salı akşam (yarın) belli olacak. Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir toplanıp bir karar verecekler” şeklinde konuştu.

"Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ne alt liglerin uyma şansı yok"

Federasyon tarafından açıklanan Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne uyma şanslarının olmadığını da dile getiren Can, “Federasyon başkanımız bu maçların hepsini oynatma taraftarı. O, maçların oynanmasından yana. Hiç oynanmaması ile ilgili bir durum konuşulmadı. Süper Lig ile TFF 1’inci Ligi ayırın, bizleri oynatmayın. Çünkü federasyon tarafından açıklanan ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ne 2’nci ve 3’üncü lig kulüplerinin uyma şansı yok. Statlarda soyunma odalarımız dar, küçük. Şartlar bize uymadığından dolayı 2’nci Lig’in ve 3’üncü Lig’in ayrılmasını istedik. Spor Toto gelirlerimiz için de artırılması talebinde bulunduk” dedi.